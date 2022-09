INE sigue en contra de la reforma electora de AMLO

El consejero general del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, reiteró ayer en Mérida la postura del organismo en contra de la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, y que está a punto de analizarse, respecto de la cual señaló que el sistema electoral es “lo único que funciona en México”.

“Yo digo que si en México algo funciona bien es el sistema electoral, no hay un sólo cargo de elección en todo el país que no se deba al sufragio efectivo, a elecciones limpias, eso no ocurría en el pasado. Quizá el único problema que hemos logrado resolver de forma como sociedad mexicana es la limpieza de nuestras elecciones, la autenticidad, nos falta resolver la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, hay quien quiere cambiar lo que funciona y descuida lo que no funciona, pero bueno, eso ya escapa de nuestras competencias”, dijo el consejero.

Murayama Rendón llegó ayer a esta entidad para reunirse con funcionarios del INE y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) respecto de los trabajos para definir la nueva redistritación electoral local, toda vez que el número de demarcaciones pasará de 15 a 21. De lo que se informa en nota aparte.

En rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede de la Junta Local del INE, ubicada en la colonia México, el consejero electoral general se manifestó en contra de la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados.

“A mí me parece que las autoridades nacionales tenemos que ser totalmente respetuosos de la soberanía política de los estados, en efecto, hay una reforma que dice que desde el centro (del país) se dictará todo: el tamaño de los cabildos de los ayuntamientos, el tamaño de los congresos, pero hasta donde hoy sabemos México no es un país centralista con departamentos que obedecen al centro, es una república federal, y la iniciativa del presidente va en buena medida contra el federalismo porque implica incluso que no haya autoridades locales en materia electoral, que todo se organice desde una institución nacional, bueno, ya veremos si en el Congreso tiene la legitimidad, tiene los consensos para que se rompa esta expresión del pacto federal que hoy existe reconociendo la autonomía constitucional y la vigencia de los organismos públicos locales”, dijo el funcionario.

