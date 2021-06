Clases presenciales y a distancia, así trabajarán las escuelas privadas

MÉRIDA, Yucatán.- La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán (Amepac) informó que respetarán la decisión de los padres de familia de no llevar a sus hijos a las clases presenciales, por lo que también continuarán con un sistema a distancia y de tareas para los alumnos que se queden en sus hogares.

El presidente de la Amepac, Elías Dájer Fadel, destacó que los 250 colegios que integran la asociación y que atienden a unos 25 mil estudiantes, tendrán que respetar las acciones que tomen los padres de familia y ayudarlos para que el proceso de aprendizaje, ya sea semipresencial o a distancia, sea igual tan efectivo como lo ha sido en el último año.

En entrevista con Novedades Yucatán, recordó que las indicaciones del Gobierno del Estado han sido claras: el regreso a clases de forma presencial, programado para el mes de agosto, no será obligatorio; en ese sentido, destacó que ello dependerá de lo acordado entre cada comunidad escolar y la escuela.

“Indudablemente no se puede forzar a nadie a hacer lo que no se quiere, pero hay que tomar en cuenta que desde el principio de la pandemia nosotros hemos sido muy cautos en relación a los tiempos del regreso a clases y hemos comentado que de ninguna manera íbamos a retornar hasta que no tengamos una plena certeza de que lo vamos a hacer de una forma segura, sobre todo para nuestros alumnos”, apuntó.

Agregó que por ahora, los directores monitorean la construcción de los protocolos sanitarios, los cuales ya se trabajan en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), además de que por fin se cumplió con la vacunación a los maestros y el resto del personal educativo que labora en las escuelas, con la intención de evitar contagios comunitarios.

A ello, continuó, hay que agregarle que ya se han vacunado a los adultos mayores de 60 años para evitar tener problemas con la población de riesgo o más vulnerable al virus; y actualmente se inocula a la población de 50 a 59 años, para posteriormente continuar con el grupo de 40 a 49 años en el mes de julio e inclusive, con las personas de 30 a 39 años en el mes de agosto.

“Se está cumpliendo lo que nosotros habíamos solicitado en términos de requisitos para estar preparados para el regreso a clases, lo mismo pasa también con los cuidados que hay que tener en las escuelas, es decir que no estamos empezando desde cero, sino que ya tenemos experiencia directa en la misma asociación y por eso vemos positivo el futuro retorno presencial a las escuelas”, aseveró.

Dájer Fadel aseguró que con el avance en los esquemas de vacuel avance en los esquemas de vacunación, los colegios buscarán romper una serie de obstáculos en el regreso a clases de forma presencial, porque se ha cumplido lo que se había solicitado.

“Creemos que para el mes de agosto, efectivamente, lleguemos a días con cero fallecimientos y estemos hablando de un número mínimo de contagios en Yucatán, confiamos en que así va a ser y que los controles en las escuelas sean los suficientes para ganar la confianza de los papás en el regreso”, finalizó.

