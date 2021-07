Conocerán resiliencia de pueblo maya en Bienal de Arquitectura de Venecia

MÉRIDA, Yuc.- Un expediente sobre la resiliencia de la cultura maya será presentado en el Pabellón Italiano de la Edición 17ª de la Exposición Internacional Bienal de Arquitectura de Venecia 2021, el próximo 25 de septiembre.

Para ello, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), en coordinación con la LandWork Circus (LW Circus) de Italia y la Universidad Marista de Mérida, llevaron a cabo el Taller Universitario "Mayalab", con la finalidad de formar dicho expediente.

Por lo anterior, en el marco de clausura del Taller, se consolidó un acuerdo de cooperación para oficializar las labores realizadas en el Pueblo Mágico de Maní, del 23 al 29 de julio de 2021, así como continuar con las acciones y alianza entre todas las partes.

Trabajo en Maní

Durante este tiempo, el equipo conformado por especialistas de la LW Circus, la Universidad Marista de Mérida y la Sefotur, con el apoyo del Ayuntamiento de Maní y la comunidad maya de esta localidad, realizaron el trabajo de campo a través de una metodología experimental, estudiando los usos y costumbres.

En el evento participa la Sefotur, en coordinación con la LandWork Circus de Italia y la Universidad Marista de Mérida. (Novedades Yucatán)

También estudiaron la arquitectura vernácula, a fin de reflexionar sobre su resiliencia, contado por los mismos residentes y usuarios.

El resultado del trabajo conjunto será expuesto dentro de la sección de "Arte y Paisaje", con el tema "Paisajes resilientes para comunidades resilientes", en la que Yucatán representará a México, que participa junto con China, India e Italia en la Bienal de Arquitectura de Venecia que, este año, tiene por nombre "¿How will we live together?".

“Maní es una de las mayores muestras de resiliencia cultural y urbana tras vivir el Auto de Fe en 1562, el cual fue escenario de uno de los episodios más complicados para la cultura maya, pero nuestra resistencia está viva, respaldada por nuestras cultura”, comentó el alcalde Aarón Interián Bojórquez, en la inauguración del Taller, vía streaming con Venecia, directo al Pabellón Italiano.

Al respecto, Annacaterina Piras, presidenta de la Asociación LW Circus, comentó que "nos gustó mucho trabajar con la memoria del lugar con lo que hemos hecho todo este trabajo de investigación en estos días. La idea principal se basa en hacer una triangulación entre Asinara, Venecia y Maní, donde hicimos el pabellón de Venecia y el pabellón de las comunidades resilientes en Asinara, buscando una conexión entre ellos".

"Esta exposición es la representación física de la investigación, sumándole una representación digital de todo lo recabado a través de las visitas en la comunidad y la participación de los habitantes locales", confirmó Piras.

Para conformar los contenidos del pabellón de Italia y como parte del taller de arquitectura experimental "Circus Maya Lab", se realizó una propuesta en Maní, Yucatán, basada en la investigación y en la consulta popular que concluyó en instalación basada en los tablados taurinos, en esa apropiación efímera del espacio construida por las comunidades locales.

TE PUEDE INTERESAR:

Tema en maya gana el Premio Estatal de Composición Musical

¿Te gustaría aprender maya? Abren registro a cursos en Mérida

Un día como hoy fueron quemados los últimos códices mayas de Yucatán