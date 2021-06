Sanciones a quienes no acaten recientes restricciones: Vila

MÉRIDA, Yuc.- Las restricciones anunciadas este martes son necesarias, ya que en la medida en que se cumplan es que funcionarán y podrán quitarse de manera paulatina, expresó en entrevista el gobernador Mauricio Vila Dosal, luego de supervisar el inicio de la vacunación a la población de 40 a 49 años de Mérida.

“Los entiendo y me duele como a todos, pero si no tomamos esas medidas ahorita, más adelante va a ser peor. Ahora todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo para cumplir con las medidas porque aquí lo que está en riesgo es la vida de las personas y eso es lo que tenemos que poner como prioridad en todos lados”, destacó Vila Dosal.

Agregó que se espera que las medidas sean temporales, pero, si no son acatadas, lo único que va a ocasionar es que tengan que durar más tiempo porque hasta que no bajen los contagios y disminuyan los ingresos hospitalarios, las medidas no se van a quitar.

Mauricio Vila aseveró que el Gobierno del Estado continuará realizando supervisiones para cuidar que los protocolos y medidas sanitarias se acaten en los negocios y demás actividades, y quienes no lo hagan serán sancionados de acuerdo al Decreto emitido.

Capacidad hospitalaria disminuye

En el tema de los ingresos y capacidad hospitalaria en el Estado, el Gobernador dijo que, desde la semana pasada, los hospitales han estado reconvirtiendo las camas que habían desconvertido, ya que todos los hospitales han reportado aumentos de camas ocupadas.

En el caso de los Centros de Atención Temporal del Centro de Convenciones Siglo XXI y el de Valladolid, pueden ser habilitados en 24 horas, pero para ello se esperaría que los nosocomios formales vean comprometido su número de camas disponibles.

Vacunación en Yucatán

Al dar un balance de la vacunación, Vila Dosal señaló que este martes se aplicaron 5,003 vacunas Pfizer de segunda dosis al personal de salud de hospitales públicos del Gobierno estatal y federal, así como privados que atienden a pacientes Covid que fueron registrados.

Ello se suma a la noticia de que concluyó el esquema de vacunación en todos los adultos mayores de 60 años que se registraron en los 106 municipios del Estado.

Detalló que todos los adultos entre 50 y 59 años en los 106 municipios que se registraron en la plataforma ya cuentan con la primera dosis contra el coronavirus y se ha vacunado a un total de 5,142 mujeres embarazadas.

Asimismo, hoy miércoles inició en Mérida la vacunación de la población de 40 a 49 años, así como en 31 municipios más del interior del Estado, proceso que se llevará a cabo hasta el 11 de junio.

Las demarcaciones son Halachó, Tecoh, Abalá, Muna, Yaxcabá, Tinum, Tekit, Seyé, con vacunas Pfizer; mañana arrancará en Dzilam González, Cuzamá, Chicxulub Pueblo, Tixméhuac, Sacalum, con dosis de Sinovac y en Bokobá, Cansahcab, Cuncunul, Chapab, Dzan, Yobaín, Xocchel y Ucú, con CanSino.

Mientras que, el viernes 11 se concluirá en Dzemul, Calotmul, Tekantó, Chikindzonot, Sucilá, Dzoncauich, Tunkás, Chumayel, Uayma y Cantamayec, con vacunas Sinovac.

