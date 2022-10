MÉRIDA, Yuc.- Si estás cuidando tu línea o por algún motivo prefieres las salchichas de pavo a las de cerdo, debes saber que un reciente estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó varias marcas que ofrecen este producto y no contienen lo que anuncian.

Además de no contener pavo, muchas de las salchichas que hoy se ofrecen en el mercado pueden estar hechas con grasa, soya o proteína de origen no animal no específica.

Los creadores de estos productos aprovechan una norma que no ha cambiado desde 1984, la cual indica que las salchichas deben ser elaboradas con 60 por ciento de carne animal para ser consideradas productos cárnicos de calidad.

Por lo anterior, pueden tener sólo 60 por ciento de cerdo, pavo, pollo o ternera y los demás ingredientes no son determinados, por lo que la Profeco se dio a la tarea de analizar 57 marcas de salchichas y destacó que más 30 de ellas no cumplen con lo anunciado en su empaque.

Salchichas de pavo que no tienen pavo

El estudio realizado por la Profeco arrojó que hay 3 marcas fraudulentas que no contienen pavo y estas son:

Parma Sabori: está hecha con pollo pero vende la idea de ser de pavo, además contiene conservadores.

Fud: dicen ser salchichas de pavo, pero no tienen ese ingrediente, en realidad son de pollo (este producto ya fue retirado del mercado).

Capistrano: contiene pollo, pavo y soya, cuando en realidad debería tener sólo carne de pavo.

Sin determinar de qué carne están hechas

Otras marcas que no cumplen la regulación y que fueron evidenciadas por la Profeco son:

Nu-tres y Pepe, pues no indican de qué tipo de carne están hechas.

Don Fer, Precissimo, Parma Sabori, Duby y Salchichas de Pavo Aurrera, pues tiene gran cantidad de grasa y agua.

Duby, Don Fer y Aurrera en tipo Viena mienten en cuanto a la cantidad de carne de cada pieza, ya que tienen menos gramos de los que ofrecen.

Las marcas que sí son de pavo

El estudio de la Profeco revela que no todas las marcas mienten, por lo que hay cuatro que sí está elaboradas con carne de pavo y contienen más del 60 por ciento de esa proteína animal, por lo que son las mejores del mercado:

Bernina

Casa López

Oscar Mayer

Farm Hill

Con información de El Heraldo de México

