Con materiales reciclados, papás yucatecos arman salón de clases a sus hijos

MÉRIDA, Yuc.- Las y los alumnos del plantel indígena multigrado "Francisco I. Madero", en la comisaría Pixyá del municipio de Tecoh, han tenido un avance significativo en su aprendizaje al habilitar espacios dentro de sus hogares como salones de clase.

La guía pedagógica multigrado de dicha escuela, Alma Patricia May Cano explicó que impartió el micro taller "Los ambientes de aprendizaje: una forma de aprender a aprender" para enseñarles a los padres de familia a generar un espacio de aprendizaje para los niños.

La intención es propiciar un ambiente óptimo para el aprendizaje. (Novedades Yucatán)

Con materiales reciclados, ingenio y mucha imaginación los padres habilitaron aulas didácticas en sus casas con la intención de propiciar un ambiente óptimo, que restara distracciones, fuera agradable e incrementara los resultados positivos en sus clases a distancia.

Buenos resultados de estrategia

"Este trabajo se comenzó a distancia y, poco a poquito, se fue llevando con los padres de familia e impactó en toda la comunidad. En las casas, se llevó a cabo lo que es el acompañamiento pedagógico; se fortalecieron los espacios de trabajo, para que el alumno tenga un lugar en el que pueda poner en práctica todos sus procesos mentales", explicó Alma Patricia May.

El éxito de la estrategia se reflejó en las buenas notas, pero también en el comportamiento y crecimiento personal de todas las personas involucradas en este ejercicio, señaló.

Al estar creando en familia, continuó, se fomentan valores como la motivación, la paciencia, el orden, la limpieza y la comprensión.

Para las maestras Sonia Espadas Chablé y Adaluz Uc Canché, responsables de este preescolar multigrado, que atiende a 60 niñas y niños en la referida población, la aplicación de lo aprendido en el micro taller representó una oportunidad para hacer comunidad y afianzar su compromiso con el alumnado.

"Mamás y papás han visto la utilidad de esos espacios, nos mencionan que los niños ponen más atención, ya ellos van visualizando y se hace más fácil el aprendizaje; estamos muy agradecidas con este trabajo conjunto", indicó la primera docente.

Niño ya aprendió vocales

Con la ayuda de su mamá, Arturo señala las vocales, repite cada una y platica orgulloso cómo aprendió a escribir su nombre o, incluso, recados para sus familiares; va en tercero de preescolar y, durante esta pandemia, ha logrado avances importantes en su formación académica, gracias a una idea que incluyó decoración, creatividad y dedicación.

"Me ayudó mi papá, mi mamá. Estas son las vocales y estas son las sílabas. Estudien mucho y obedezcan a las maestras; escuchen a su mamá y así todo esto lo van a aprender. Aquí tengo todo lo que me gusta: dibujos de los animales que hay en mi casa, los colores, todo para hacer las tareas que marca mi maestra", dijo el alumno.

"Le ha beneficiado mucho; a veces, sólo cuando veas, ya está copiando solito; hasta su hermanito ya está aprendiendo también, le gustó lo que hicimos, le puse los colores con tapitas, lo que debe de hacer. Me gustó y me dice: ‘Gracias, mami, por lo que me hiciste’. Parece que no es nada pero, para él, es mucho", platicó la señora Elizabeth Cot Loeza, mamá de Arturo.