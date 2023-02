Alcohol no se lleva con los más jóvenes

MÉRIDA, Yuc.- El alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, se analizó en el programa “Salvemos una Vida”, que hizo un llamado a la sociedad a cerrar filas en contra de las adicciones.

La emisión de este viernes conducida por Jorge Barrera a las 11 horas, a través de Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, tuvo como invitados a dos integrantes del Grupo Jóvenes Mérida de Alcohólicos Anónimos, quienes abordaron el tema “Las adicciones en el ser humano”.

Por respeto a la identidad, los invitados, Gilberto y Alex, expusieron que el Grupo Jóvenes Mérida, cuya sede se ubica en la calle 57 entre 52 y 54 del Centro, ofrece servicios gratuitos para ayudar a las personas a superar sus adicciones; y tienen disponible el correo electrónico: jóvenes_ [email protected]

Gilberto manifestó que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, y al respecto agregó que “hoy está impactando una droga que se llama ‘cristal’, es mala, así como la cocaína, la ‘piedra’, los solventes, pero en los últimos años ha impactado mucho el cristal, y sobre todo a la gente joven, por eso mi interés de decirle a la gente que esto no es un juego, ni el alcoholismo ni la drogadicción”.

Agregó que con el inicio del año también continuaron los suicidios, y al respecto recordó que hace unos días una persona a la que conocía decidió salir por la puerta falsa.

Cristal

“Esa droga (cristal) te da delirios auditivos, visuales; muchas veces tu madre o tu hermano se acercan a ti para darte su ayuda, pero tú percibes que te quieren agredir. El año pasado una persona menor de 25 años de edad hirió con un cuchillo a su esposa”.

Jorge Barrera analizó que las adicciones están destruyendo al ser humano, y que en la actualidad este problema es más grave.

“Es un fuerte llamado a las familias, a los padres de familia, a las escuelas, a los maestros, porque cada vez se ha hecho más accesible las drogas en escuelas, centros de trabajo, ha permeado en muchos lugares y hay que tener mucho cuidado”, expresó.

En la emisión de este viernes Jorge Barrera recordó a la sociedad yucateca que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999 45-37-77 y el 075 los cuales funcionan 24 horas los 365 días del año.

“Amigos, familias, señoras y señores, padres de familia, créanme que esto ha ido en aumento, y es muy triste que realmente como sociedad no cerremos filas, y no podamos realmente ayudar a esas pobres personas que al caer en la adicción pierden total y absolutamente la visión de la realidad”, aseveró.

Es por eso, continuó, que agreden a un hermano, a una madre, a quien sea, y al mismo tiempo ellos mismos se están agrediendo, es impresionante los casos que están sucediendo porque esto ha permeado, y por eso es importante tener mucho cuidado.

Jorge Barrera alertó a la población, principalmente a los jóvenes, a tener en cuenta que la droga fentanilo es de alta peligrosidad, y a cuidar sus bebidas en los antros o fiestas particulares donde alguna persona pudiera suministrarles esa sustancia.

Enfermedad

Por su parte, Alex analizó que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal.

“Hoy nos damos cuenta que los jóvenes están muy enganchados con el tema de la drogadicción, del cristal, tristemente esto ha matado a mucha gente y yo tengo una experiencia de que si puedo cambiar mi vida si yo lo deseo”, expresó.

Gracias al Grupo Alcohólicos Anónimos Jóvenes Mérida, continuó, he podido cambiar mi vida, es muy complejo, no es fácil, pero quiero manifestar que no es imposible, el que tenga el deseo de cambiar su vida puede hacerlo a través de este programa, solo, honestamente yo nunca pude cambiar mi vida, solo, era imposible.

Asimismo manifestó que en Alcohólicos Anónimos encontró personas dispuestas a ayudarlo a superar sus adicciones, y reconoció a la organización por sus servicios gratuitos.

“No cuesta absolutamente un peso por salvar mi vida, nada, no se pide nada, es totalmente gratuito. Es triste ver lágrimas de mi madre, llorando, desesperada, y me doy cuenta que pierdo a mis amigos, pierdo a mi familia, a mi hija, esposa, trabajo, pierdo todo. Finalmente terminé en un picadero, con gente mayor que yo”.

Jorge Barrera reconoció la ayuda que brindan agrupaciones como Alcohólicos Anónimos, e hizo un llamado a valorar la vida y a los familiares.

“Hay luz en esto, y la luz está en estos grupos que están en México desde 1940. Sí se puede (superar adicciones) acudiendo y tomando la decisión”, manifestó Jorge Barrera.

