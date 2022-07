Salvemos una vida: Beneficios y riesgos de las redes sociales

Las redes sociales no deben utilizarse para buscar la aceptación de otras personas ni conseguir seguidores y se recomendó “no engancharse con las emociones ni con los comentarios negativos”.

El tema “Redes sociales: beneficios y riesgos” fue el tema que se abordó ayer en el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que ayer fue conducido por Marilis Escalante, a las 11:00 horas a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE.

En esta ocasión tuvo como invitado a Víctor Hugo Alvarado Castillo, director de “Víctor Medios”, quien sugirió a los radioescuchas publicar con responsabilidad, compartir contenido de calidad y en beneficio “de nosotros y de la comunidad”.

“El tema de las redes sociales es muy extenso y cada días crece más; la red social nace a raíz de la necesidad de transmitir y comunicar, que después se convierte en negocio; los seres humanos siempre tenemos la necesidad de comunicar, transmitir lo que queremos y hacia dónde vamos, la red social nos permite tener esa situación y a la vez nos acerca con los demás, antes no teníamos esa posibilidad, ahora podemos comunicarnos de inmediato con amigos de otras partes del mundo”, dijo Alvarado Castillo.

Marilis Escalante recordó que durante la pandemia de coronavirus las redes sociales permitieron comunicar a otras personas, siendo este uno de los beneficios importantes para la sociedad.

“A raíz de esta situación la red social tuvo un boom muy importante porque utilizamos Facebook, Twitter, Whatsapp, compartíamos las experiencias cotidianas, incluso lo tomábamos como un amigo o persona adicional, lo cual puede ser un arma de doble filo; está bien que utilicemos la red para expresar nuestras emociones, las hay positivas y otras que a lo mejor presentan un área de oportunidad”, dijo Víctor Hugo Alvarado.

A pregunta de Marilis Escalante, el invitado explicó que se pueden considerar como redes sociales las páginas de Facebook, WhatsApp, Instagram y Snapchat, de las cuales las primeras tres son las principales porque tienen mayor registro de usuarios.

Marilis Escalante también preguntó cuáles son otros beneficios de utilizar las redes sociales, a lo cual Alvarado Castillo dijo que la publicidad de los negocios.

“Antes, cuando querías hacer un comercial acudías a las grandes empresas para que te hicieran la producción del promocional, pero ahorita puedes contratar los servicios de alguien e incluso tú mismo puedes hacerlo; tienes contacto directo con los clientes, te ven más personas, es un beneficio innegable, pero a veces la gente no lo aprovecha del todo”, indicó.

Estrategia y seguimiento

Agregó que “para que la publicidad en redes sea efectiva hay que armar una estrategia, es importante asesorarte con alguien para que te siga esta estrategia que vaya en función de lo que vas diciendo para que los clientes tengan la información de manera inmediata, concreta”, dijo el entrevistado.

Marilis Escalante dijo que el comercio a través de las redes sociales ayudó a las personas durante el confinamiento en la pandemia por el coronavirus, pero comentó los riesgos que una persona puede tener al usarlas, pues un individuo puede publicar su estado de ánimo y emociones, así como identificar perfiles falsos.

Al respecto, Víctor Hugo Alvarado manifestó: “Como las redes son un medio de expresión, se puede publicar emociones positivas y no tan positivas; a veces me siento triste, entonces al tener una red a la mano puedo poner: me siento triste, y la gente que me conoce me dirá que no me sienta así, viene el apapacho, entonces la red se convierte en un instrumento de comunicación, incluso algunas personas pueden convertir a la red social en un amigo porque en lugar de comentarle a una persona lo que siente lo sube a la red, porque a lo mejor tiene la necesidad de aceptación, de apapacho”.

Agregó que otra actitud que se toma ante las redes sociales por parte de algunas personas es la de ser protagonistas.

Y explicó: “Quiero subir a las redes que estoy muy bien, y a lo mejor mi realidad es que estoy triste y necesito esa aceptación. Ahí la parte a lo mejor riesgosa de la red social, la verdad es que no nos vemos, no sabemos si la gente está contenta, se siente sola y quiere recibir a través de la red ese apapacho que nadie le puede dar”, comentó Alvarado Castillo.

