Padres no deben sentir presión por regreso a clases, señalan en ‘Salvemos una Vida’

MÉRIDA, Yuc.- El regreso a clases presenciales es una decisión muy importante en la cual ningún padre se debe sentir presionado, porque lo principal es la salud de los hijos y de toda la familia, un punto importante es que las escuelas están haciendo todo lo posible para que los niños y adolescentes tengan un regreso seguro, manifestó la psicóloga Marcela Medina Cámara.

“Es momento de parar y dejar de juzgar lo que cada familia decida para sus hijos, se cierran las puertas de las casas y no sabemos qué es lo que ocurre detrás, miedos, incertidumbres, enfermedades, preocupación porque no están socializando nuestros hijos”, agregó.

A diez días que inicien las clases presenciales en Yucatán, el programa “Salvemos una Vida”, que tuvo por nombre “Regreso a clases con la seguridad para los niños y adolescentes”, bajo la conducción de Jorge Barrera Ortega, quien en compañía de la invitada, especialista en terapia para niños y adolescentes, hablaron de esta decisión tan importante y transcendental que deben tomar los padres.

Al iniciar la charla en vivo en el programa, que se transmite cada viernes a las 11:00 horas por Amor 100.1 y a través del Facebook de Salvemos Una Vida Radio, la especialista dijo que es una realidad que ya el 30 de agosto comienzan las clases en diferentes modalidades; por lo que el tema de esta plática es tan importante porque a todos, papás, maestros, alumnos y a todos los que forman parte del desarrollo de los pequeños y adolescentes.

“Ahora para los padres de familia existe una enorme presión social, si van a mandar o no a sus hijos al colegio, están las famosas burbujas y células que conforman las mamás, de repente se dejan llevar por lo que hacen los demás. Es momento de respetarnos,de que cada quien piense en la salud y bienestar de sus seres queridos, en lo que tú ves como primordial para tu hijo y en la necesidades que él tiene”, expuso.

Cada niño o adolescente es diferente

Resaltó que cada niño o adolescente es diferente, cada uno tiene diferentes necesidades, algunos tendrán más urgencia por socializar, por las habilidades sociales, por la parte emocional; tal vez para otros es prioridad la salud, porque en casa ha pasado algo difícil o tiene algún problema en los pulmones.

“Los papás deben decidir lo que sea mejor para sus hijos y tomar la decisión seguros, dejar de escuchar lo que van a hacer los demás porque eso lo único que hace es confundirnos un poquito más, decidir y como familia afrontarlo”, comentó.

Agregó que los niños pequeños, en especial de preescolar y primaria, han perdido mucho de la parte de la socialización, no han podido convivir con infantes que piensen diferente a ellos, no han tenido diferencia con otros pequeños y que esto les cause molestia al grado defenderse, compartir, esperar turno, todas esas habilidades sociales que no han podido desarrollar.

Socialización

“Las clases presenciales para los adolescentes son una necesidad muy grande, porque necesitan esta independencia que les da socialización con los amigos y amigas; en esta etapa también se corre el riesgo de que los jóvenes estén cómodos en casa y no quieran salir para enfrentarse con quién los va a burlar, fastidiar.

Como papás es importante tener una red de apoyo para impulsarlos al mundo y decirles que como padres aquí seguiremos pero salir al mundo a defenderse, hablar y enfrentarse a la sociedad”, señaló.

Por su parte, Barrera Ortega dijo que cada quien tiene una responsabilidad, las autoridades, los padres, las escuelas, por eso es muy aventurado criticar y señalar; es bueno decir que todo esto es nuevo, nadie avisó de lo que se avecinaba y todos deben aprender a responsabilizarse de la parte que les corresponde.

“Las escuelas han realizado un esfuerzo significativo a todo lo que representan los protocolos, bajar la densidad de niños en las aulas de clases, las desinfecciones, las adecuaciones necesarias para que los alumnos, cuyos padres que decidan mandarlos a los colegios, estén seguros”, expuso.

La psicóloga explicó que toda la sociedad en el área laboral, educativa, salud, profesional, se ha enfrentado ante muchos retos; pero en particular las escuelas han tenido que acoplarse al cambio del alumnado, en algunas desertaron muchos niños, en otras ingresaron un importantes número de estudiantes.

Colegios cuidan protocolos

“Los colegios se han adaptado a las medidas, procesos y protocolos que dictan las autoridades, ha sido un procedimiento bastante complicado pero a la vez muy enriquecido porque todos hemos aprendido, cada colegio han tenido que invertir en internet con más cobertura y veloz, productos para la higiene, han ampliado sus horizontes con el fin de brindar una buena atención a los educandos”, aseguró.

Resaltó que los maestros han realizado una labor titánica, porque también son papás y mamás, han tenido que aprender a trabajar desde casa, a conectarse y tener un acercamiento con sus alumnos, pero al mismo tiempo estar con sus hijos; además de tener una jornada de medio día ésta se ha duplicado a todo el día, por la misma dinámica.

En la emisión radiofónica de este viernes, Jorge Barrera platicó que el Programa de Atención Integral para Problemas de Depresión y Suicidio Salvemos una Vida funciona las 24 horas, pueden solicitar apoyo a los números 075 y en el teléfono 99-99-45-37-77.

