Salvemos una vida: La vida nos regresa como un “boomerang” lo que damos

El programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, ayer, en la víspera de la celebración del Año Nuevo, conducido por Jorge Barrera, tuvo como invitada a la cantante y animadora infantil Mora Ivette Ruiz Hagar “Morita”, para hablar del tema: ”La vida es un boomerang”.

“Hoy es el último programa de este año y tenemos la fortuna de cerrarlo con broche de oro, con una persona muy querida por todos nosotros, ‘Morita’, que es parte de la familia de ‘Salvemos una Vida’. Tiene una carrera impresionante y es muy querida por los niños, a quienes siempre les dirige mensajes muy positivos”, mencionó el conductor.

“Morita” compartió que su mamá, cuando era pequeña padeció de poliomielitis, enfermedad que en ese entonces era incapacitante y difícil de curar.

“Ella tuvo la suerte de encontrar un médico que logró curarla y volvió a caminar. Dice que fue una oportunidad muy grande de vivir y ser feliz. Eso es lo que nos proyectó toda la vida. Tuve la fortuna de crecer en un entorno familiar muy bonito, sé que no siempre es posible, pero tenemos la suerte de estar en la vida y vivirla, por eso debemos sacarle todo el jugo”, expresó.

La invitada dijo que cuando se camina por la vida dando a los demás, no sólo en lo económico sino también regalando sonrisas, abrazos y amor, todo regresa con creces, como un “boomerang”.

También recordó que su carrera en el entretenimiento infantil ha durado 25 años y en el mundo artístico tiene 45 años.

“Hay niñas que vi crecer y ahora son madres o empresarias, incluso la mamá de una niña que ahora es parte de mi elenco, fue ‘Guankenponita’ (integrante del programa ‘Guan Ken Pon’ de SIPSE televisión). Hoy estoy viendo las generaciones de mis niñas, sus hijas vienen al programa, ha sido una carrera muy bonita, de abrazos de los niños, que no hay con qué pagar. El amor del niño es muy sincero y eso influye mucho en mí porque vivo rodeada de buena energía, y al recibirla ese ‘boomerang’ lo transmites”, expresó.

Jorge Barrera felicitó a “Morita” por ser la respuesta que genera en los niños, por medio de la alegría y el amor. “Se dice fácil porque debes tener ese espíritu, y lo he podido comprobar al asistir a tus eventos. No hay cosa más hermosa que ver que vas dejando huella en la gente”, apuntó.

Mora Ruiz dijo que la gente puede opinar del artista en público o en redes sociales, sólo es una manera de pensar y de expresarse, pero eso no quiere decir que sea un error del propio artista o personaje.

El conductor de “Salvemos una Vida” comentó que quedan los recuerdos en los adultos que un día disfrutaron de las actuaciones de “Morita” y que hoy, llevan a sus hijos a verla actuar.

“Mi carrera ha durado ya 40 años. Comencé a los nueve años cantando en el Club Campestre. Luego estuve en la Ciudad de México en Chica TV, después en Valores Juveniles, y bueno, es mucha carrera”, expresó “Morita”.

El mejor premio

Jorge Barrera preguntó a la cantante y compositora acerca del premio que recibió recientemente.

“Antes que nada, el reconocimiento de los niños es mi mayor premio, pero recibir uno de la Asociación Nacional de Locutores de México es algo tan especial, porque no lo esperaba. Me llegó de la nada y cuando me invitaron para estar en el Teatro Ferrocarrilero, en donde mi querido José José cantó ‘El Triste’, fue muy emotivo”, mencionó Mora Ivette.

La invitada al programa señaló que el éxito y el amor de los niños para su persona en su carrera no ha sido algo fácil de lograr, ya que ha tenido que luchar y superar adversidades durante su vida.

“Lo que proyectamos, creamos y creemos, es lo que nos pasa. De repente hay mucha negatividad en todas partes, pero es importante tratar de ver contenidos positivos. Hay que darle un giro a lo positivo a nuestro cerebro”, expresó.

Acerca de los proyectos y propósitos para 2023, “Morita” dijo que esta época es un momento de hacer un balance de lo que se hizo en este año que termina, los momentos buenos y los malos.

“En 2020, enfermó mi madre y falleció, fue un duelo muy fuerte. No me dio ni tiempo de asimilarlo. Era mi luz y me sigue costando trabajo. Pero comienzo a descubrir tantas cosas de ella en mí y eso me reconforta. Era una mujer muy sensible, muy empática con el dolor de los demás. Toda esa fuerza y enseñanza de ella es lo que se convierte en un recuerdo maravilloso”, comentó.

“Este año, si Dios me lo permite, tengo ganas de hacer un ‘refesh’ de las canciones de Crí-Crí. Es uno de mis sueños y planes. También está el proyecto de un concierto homenaje al maestro Armando Manzanero, en mi versión de ‘Morita’, otro cantando canciones de Lupita D’Alessio y uno más para la radio, pero definitivamente, con los niños vamos seguir también”, agregó la artista.

Jorge Barrera dijo que muchos niños crecieron con esas canciones (de Cri-Cri) y es importante recordarlas y tenerlas presentes para las nuevas generaciones.

“No estoy en contra de los nuevos géneros en la música actual, pero sí quisiera que dejemos a los niños disfrutar su infancia, que sigan siendo niños, tienen mucho tiempo para vivir y ser grandes. Tenemos que darles su tiempo de crecer, de jugar, pasarla bien y escuchar cosas agradables. Vivimos con un cúmulo de información tan grande en donde los niños dejan de serlo muy rápido”, indicó.

Muchos ángeles

“Morita” recordó que, como parte de su carrera, también ha tenido participación con niños de capacidades diferentes.

“Tengo tantos ángeles como ellos. Este año estuvimos con Amanc, en el CRIT, con ‘Sueños de Ángel’, el Caimede y otros más. Gracias a ustedes por la oportunidad de darme tanto amor. Yo salgo de ahí con tanta energía positiva, porque son muchos ángeles a los que quiero mucho. Me siguen todo el tiempo. Les mando todo el cariño del mundo”, manifestó.

Mora Ivette Ruiz Hagar también invitó a los radioescuchas a acudir a su programa, los lunes a las tres de la tarde en SIPSE Televisión.

“A mediados de enero avisaremos sobre el ‘casting’ para elegir a las nuevas niñas que saldrán en el programa, porque vamos renovando según van creciendo. Es una experiencia maravillosa para ellas porque salen muy preparadas”, añadió.

Por último, Jorge Barrera felicitó a los radioescuchas y lectores en este Año Nuevo. “Muchas gracias, amigos. Les deseamos un feliz Año Nuevo, que Dios les bendiga y que lo pasen muy bien”, concluyó.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

El arte, un vehículo idóneo para sensibilizar a la gente sobre temas como el suicidio

Salvemos una vida: El suicidio, es una falsa vía de escape de los problemas

Salvemos una vida: Urge solidificar tácticas contra el suicidio