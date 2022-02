Salvemos una vida: Fe y oración, claves para salir adelante

MÉRIDA, Yucatán.- Aunque no estamos preparados para sufrir pérdidas de seres queridos, la fe y la oración permiten a una persona mantenerse de pie y salir adelante, analizó ayer el programa radiofónico Salvemos una Vida en el que se dio a conocer la historia de una pareja cuyo esposo fallece, en el marco del 14 de febrero, “Día del amor y la amistad”, a conmemorarse el próximo lunes.

La emisión de ayer viernes conducida por Marilis Escalante a las 11:00 horas través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo de invitada a la cantante del género religioso, Lupita Aguilar quien, entre otras cosas, ha producido los discos “La voz de María” y “Aquí estoy yo”.

Lupita Aguilar compartió con el auditorio la experiencia de haber perdido a su esposo y de cómo a través de la fe y la oración pudo tener las fuerzas suficientes para salir adelante.

“Nos encontramos en el mes de febrero que se relaciona con la amistad y con el amor, por eso les vamos a presentar una historia de amor, por eso nuestra invitada es una extraordinaria cantante, Lupita Aguilar”, manifestó Marilis Escalante quien recordó que los números telefónicos de Salvemos una Vida son el 945 37 77 y el 075 para atender a la sociedad.

La cantante Lupita Aguilar, quien inició su carrera a los 12 años de edad, y ha realizado presentaciones en diversos estados del país y en países como Chile, Brasil, Italia, relató cómo conoció a quien se convertiría en su esposo y su principal aliado de vida.

“Yo estoy consagrada por 18 años en un movimiento católico y a mi regreso tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo como laica, como delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer, y a raíz de promover los programas fui a promocionarlo a la televisión y ahí me entrevistó Ernesto Arévalo Galindo quien era periodista, conductor de televisión y de radio, y posteriormente se convirtió en mi esposo”.

Detalló que la amistad entre ambos surgió a raíz de solicitar un apoyo a la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, en cuyo sitio trabajaba Arévalo Galindo como director de comunicación social.

“El director de la fundación llamó a Ernesto, y le encargó que me apoyara en los 16 días de actividades por la eliminación de la violencia. Me invitó a tomar un café, Ernesto llegó en el momento en el que yo quería conocer más gente, así inició nuestra amistad, me enviaba mensajes los lunes para desearme buen inicio de semana. Un día yo no tenía con quién ir al cine, yo lo invité, él me dijo ‘déjeme le confirmo’, finalmente me acompañó y luego fuimos a tomar café, platicamos de todo y ahí vimos que teníamos muchísimas cosas en común, y él también me contó toda su vida”.

Lupita Aguilar dijo que primero encontró en Ernesto Arévalo a un amigo y una persona con quien compartir, hasta que llegó el día en que él le pidió que fuera su novia.

“Ya hacía muchos años que no tenía tanto trato con hombres, porque yo era consagrada, yo no sabía si lo que empecé a sentir por él era amistad o si realmente me gustaba, yo sentí una gran admiración por él, me encantaba que fuera un caballero, le dije que sí y empezamos nuestro noviazgo en Cozumel, la isla del amor”.

Agregó que año y medio después del noviazgo Ernesto Arévalo le pidió matrimonio en el set de un programa de televisión al que había acudido para ser entrevistada.

“Le dije que sí. Pasamos un momento muy bonito, posteriormente empezamos a planear la boda, invité a todos mis amigos de Brasil, Chile, México, porque tenía muchas compañeras que también habían sido consagradas, una boda muy internacional, la misa fue en los idiomas de inglés portugués y español para que todos comprendieran”.

Recordó que desde pequeña tuvo el interés de ser cantante y dedicarse a la música, y que la pasión con la que interpretaba le permitió el reconocimiento del público quienes le manifestaban que con su talento podría presentarse en otros estados del país.

Asimismo que el reto que enfrentaron como matrimonio fue cuando su esposo se enfermó, estuvo 10 días intubado y falleció.

“Uno pasa momentos de mucha angustia, donde se necesita mucha paz y silencio, yo buscaba el silencio, estaba en oración, y aunque no lo podía ver, yo me ponía a su lado a través de la oración en la cama del hospital. Es la persona con la que encontré la felicidad, compartía mis sueños con él, me impulsaba, creía en mí, era todo, entonces yo creo que nadie está preparado para cuando te dicen: lo intubamos. El corazón empieza a sangrar, y cuando te dicen: acaba de fallecer creo que una parte de ti se arranca”.

