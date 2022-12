Salvemos una vida: Hay que celebrar felices la Navidad

El programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, ayer bajo la conducción de Marilis Escalante, tuvo como invitada a la psicóloga Adriana Marianel McLiberty Negrin, jefa del Departamento de Prevención y Control de Adicciones de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), quien abordó el tema “Depresión navideña, mito o realidad”.

Maryliz abrió la plática comentando que si bien las fiestas decembrinas y de fin de año son motivo de alegría, encuentros y reencuentros, hay fiestas y regalos, en muchas ocasiones nos invaden la tristeza y la nostalgia.

“Son fechas que nos invitan a reflexionar y a pensar que entramos a estos días de fiesta, pero cuando nos falta un ser querido, nos ponemos a pensar que algunos planes que teníamos no se lograron; pensamos en las pérdidas que tuvimos, de lo que no alcanzamos, y eso nos puede dejar nostalgia”, expresó.

La psicóloga de Unidades Médicas EspecializadasCentro de Atención Primaria en Adicciones (Uneme-Capa) manifestó que la depresión navideña es una realidad, pero no está clara la causa, ya que no a todos les ocurre, depende de las condiciones de vida de cada persona.

“Hay estudios que dicen que tiene que ver con el clima, sin embargo, la Península de Yucatán derriba esta teoría, ya que no amerita este tipo de situaciones. La causa no está clara. Hay personas que no están pasando un buen momento, no se tiene a algunos seres queridos, y esto no se puede cubrir con regalos. Entonces, puede pasar que la persona se sienta a disgusto con la época. También tiene que ver con el estrés que hemos acumulado”, expuso.

“A lo mejor no te ha ido bien durante el año, con las preocupaciones del trabajo y lo cotidiano. Entonces viene esta situación de estar infeliz, y si tienes problemas con tu familia, en la cena navideña los tienes que afrontar. Si estabas posponiendo ciclos, la fecha te obliga a cerrarlos”, manifestó la psicóloga de la SSY.

Marilis Escalante comentó que muchas veces, en estas fechas en las familias pueden afrontar problemas de salud y entonces las celebraciones programadas ya no se realizan.

Al respecto, Adriana McLiberty mencionó que la mayoría de las personas presentan algunos síntomas de depresión durante la temporada navideña.

“Hay que ver las causas y por qué nos sentimos así. Siempre estamos tratando de cumplir las expectativas de los demás, pero si tenemos algún problema, no podemos estar siempre felices, ni aparentar estar bien, porque eso nos desgasta”, apuntó.

El verdadero motivo

La conductora preguntó a la invitada si el sentido de las fiestas navideñas ha cambiado con el tiempo y por eso muchas personas experimentan síntomas de depresión.

“Perdemos mucha energía pensando qué ropa vamos a usar o incluso que se tiene que cocinar para todos. Sin embargo, debemos valorar que es un privilegio tener a la familia y a los amigos, ese es el verdadero motivo de la Navidad. Podemos elegir a qué fiestas queremos ir, es válido quedarse en casa mientras estemos felices, es lo que importa”, respondió la especialista.

“Algo muy sencillo y sabio es decir lo que se quiere y lo que no se quiere. Por ejemplo, en los intercambios de regalos, si no queremos participar, es válido. Hay que darle a las personas la oportunidad de que si se sienten tristes y no quieren participar en las fiestas, no lo hagan. Lo que duele mucho les va a dejar de doler en algún momento”, agregó.

“Hay ciclos. Por ejemplo, decimos que cierta persona siempre está triste en Navidad, pero no sabemos desde cuándo está así ni por qué le ocurre. Puede ser que en las fiestas sus familiares o sus padres solían tener discusiones fuertes, si es así, no le serán gratas; lo mismo que si en Navidad perdieron a un familiar, y como es una herida que no se ha trabajado, seguirá doliendo cada diciembre”, comentó Adriana McLiberty.

Añadió que si pasadas las fiestas navideñas y de fin de año la persona permanece con tristeza y nostalgia, eso puede indicar que padece depresión.

“Si los síntomas continúan, hay que buscar ayuda profesional. A muchas personas se les pregunta por qué están así, y es que pareciera que al tener casa, familia y trabajo deben estar felices, pero no sabemos si hay causas psicosociales o tienen algún duelo no resuelto. Hay que ver si es algo clínico o requiere atención médica”, expresó.

Activación de síntomas

La psicóloga McLiberty dijo que si se revisa la historia de cada persona, puede tener duelos que no han trabajado y que solo en Navidad se activan en ellas los síntomas depresivos. También mencionó que el abuso en el alcohol, puede deprimir más a las personas, por el enojo que presentan, lo que puede ocasionar que atenten contra su vida.

“Si se está triste y nostálgico, se debe evitar tomar, porque en estos casos el alcohol es un mal consejero”, apuntó. Por último, dijo que la tristeza es parte del ser humano y hay razones para sentirla, pero se puede aprender de esa emoción. “Si te sientes triste, vive tu tristeza y llora. Poco a poco te irás sintiendo mejor. No debemos juzgar a los demás, cada quien sabe lo que llora, no presionemos y no tomemos nada personal, es la situación que está pasando, lamentablemente a los que estamos cerca nos toca. Les recomendaría que no juzguen, y no son ustedes, sino su dolor el que está actuando. Hay que ser pacientes y decirles que están ahí para cuando quieran platicarlo”, expresó.

“Hay que agradecer mucho de lo bueno que tenemos. Mientras más agradecemos, más cosas buenas van a llegar, y de lo malo se puede aprender”, concluyó.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Salvemos una vida: La depresión requiere de ayuda profesional

Salvemos una vida: Llamado a preservar los valores familiares

Salvemos una vida, dos décadas llevando esperanza