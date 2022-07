Salvemos una vida: El sueño, una función vital

El alcohol, el sobrepeso y los ronquidos son factores que alteran el sueño, por lo que es importante tener una habitación limpia, acomodada, ventilada y una cama bien tendida para poder conciliar el descanso.

“El Insomnio” fue el tema que se abordó ayer en la emisión radiofónica de "Salvemos una vida", conducida por Alis García, a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, que tuvo como invitado al psicólogo Miguel Ángel Tlacatelpa, quien también recomendó que no haya ni una sola luz encendida en el cuarto, ni tampoco televisor.

“El problema del insomnio es un asunto que atañe a muchísima gente a nivel mundial, y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por estas circunstancias”, indicó.

Agregó que “el sueño es una de las funciones básicas y fundamentales del ser humano, así nos programó Dios nuestro creador, así nos hizo, y decían las abuelas algo cierto: hay ocho horas para trabajar o estudiar, ocho horas para recrearnos y ocho horas para dormir. Esta fórmula ha existido, sigue existiendo y así debería de ser”.

Miguel Ángel Tlacatelpa también consideró que muchas veces las personas están tan inmersas en sus actividades laborales que olvidan la importancia de recrearse “a través de toda esta maravilla que es poder disfrutar de la naturaleza, de las personas que están a nuestro lado, porque si tú eres creado de Dios y eres la máxima creación, entiendo que todos somos creación de Dios y nos tenemos que recrear entre nosotros”.

El invitado explicó que el sueño tiene dos fases fundamentales: el sueño rem y el sueño no rem. El primero implica un movimiento rápido de los ojos cuando la persona está durmiendo.

“En el momento en que nos dormimos entra la primera fase que es el sueño rem, es decir, si en ese momento pudiéramos abrirle el párpado a la persona que está dormida, o si alguien nos pudiera abrir el párpado, nuestros ojos se están moviendo a una velocidad rapidísima, durante ese periodo que es de aproximadamente 90 minutos a dos horas; en ese momento nuestra mente está seleccionando todo, archivando todo, como cuando llegas del mercado y del súper, bajas todo y comienzas a arreglar y tiras las envolturas a la basura”.

Agregó que la segunda fase, el sueño no rem, es el periodo en el que los ojos de la persona se quedan quietos, y entonces entra en sueño profundo. “Esto dura aproximadamente otras dos horas en promedio, en ese momento es cuando entramos en ese proceso de absoluta recuperación energética, porque ahí la mente entra en descanso”.

El especialista manifestó que cuando una persona no puede dormir adecuadamente, los dos ciclos citados se desfasan y genera una sensación de cansancio al despertar.

“Hay quienes dicen ‘me duermo, pero no puedo descansar’, ‘duermo, pero no descanso’, y trae desfasado el sueño; cuando la persona está en estas condiciones, claramente no puede dormir, hay una alteración de los signos y eso es lo que no permite descansar”.

Ocho horas

Respecto al tema, dijo que aunque todas las personas duermen, nadie se interesa por esta parte fundamental en la vida, y recordó que los especialistas recomiendan dormir al menos ocho horas.

Al respecto, Miguel Ángel Tlacatelpa declaró que hay personas que son de dormir sólo cuatro horas y manifiestan estar perfectamente bien. “Esto quiere decir que cuando menos cumpliste tus dos fases de sueño, la rem y la no rem; si con eso estás perfecto, activo, te sientes productivo y cargado de energía, está perfecto. El problema es cuando fuerzo mi organismo a que duerma poco, pero el cuerpo dice que necesito dormir y se duerme. Por algo nuestro Creador dijo: vas a dormir ocho horas”.

En este contexto, el entrevistado detalló que hay tres tipos de insomnio, el primero es cuando la persona expone que “me cuesta mucho trabajo dormir o no puedo dormir”; el segundo es cuando se duerme rápido, pero a cada rato despierta; y el tercero es cuando se duerme rápido, pero se despierta y no puede volverse a dormir.

Finalmente, Miguel Ángel Tlacatelpa recomendó a las personas que atraviesan por el insomnio acudir con un especialista, y evitar automedicarse.

