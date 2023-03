Salvemos una Vida: Llaman a procesar el duelo y salir adelante

Hay que cerrar círculos, despedirse de las personas que fallecieron a través de talleres de la literatura y otras herramientas para poder continuar con nuestras vidas, porque con el dolor se puede seguir adelante, pero trabajando en ello, aseguró la escritora y tanatóloga, Laura Rosa María Bruzzese.

La emisión de ayer del programa fue conducida por Alis García Gamboa e inició como cada semana, a las 11:00 horas a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, y en la página de facebook “Salvemos una Vida Radio”, que trató el tema “Comó superar una pérdida” que expuso la invitada Laura Rosa María Bruzzese.

La conductora dijo que “hay disfrutar el presente, cada minuto que Dios nos regala, porque desagraciadamente se siguen registrando muchos suicidios en el Estado a causa de la pandemia, es la causa de todo lo que se vivió y que no se pueda adaptar la gente a lo normal, hay muchos niños que están teniendo problemas en las escuelas, porque les está dando mucho trabajo convivir con sus compañeros”.

“Sabemos que es cuestión de tiempo, de darles mucho amor y acompañamiento; gocemos cada minuto de nuestra vida, busquemos lo bueno y positivo de lo que hagamos, hay que recordar que todo tiene su parte buena y mala, cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío que nos dio nuestro Señor al nacer para poder escoger lo que queremos, vivir bien, buscando lo positivo, lo bueno para seguir adelante, o todo lo opuesto y estar deprimidos y siendo infelices al cometer barbaridades”, indicó.

Precisó que al ser el mes de la mujer, donde festejamos a la familia, Laura Rosa María Bruzzese compartió una experiencia tan fuerte que vivió, para que los que están atravesando por ello sepan que hay esperanza de vida y que pueden salir adelante, que no se depriman ni decaigan y les dijo cómo salió adelante.

La escritora argentina, que ha tomado muchos cursos entre ellos tanatología, con lo que está ayudando a tanta gente a salir de las adversidades, destacó que es un honor estar en este programa.

“Cómo salir de las adversidades de los duelos, a mí me ha costado mucho; a partir de que me introduje a la tanatología, que es la ciencia que nos ayuda y acompaña en todo tipo de pérdidas, de seres queridos, de trabajo, ciudad, cuando uno conoce esta ciencia es donde uno cambia, el camino de salir a la vida, de la adversidad, salir a decir qué hago con mi vida y no quedarse estancado”, expuso.

Detalló que otros optan por el otro camino, quedarse en la oscuridad; está convencida que la fe en Dios nos ayuda de sobremanera, Él la trajo a esta ciudad y al programa para difundir su libro “La Vida antes de Morir”: su hijo tuvo un accidente hace cinco años y medio y a raíz de ello se dedicó a ser tanatóloga.

“El texto es en honor a él, porque le gustaba el fútbol, y luego tiene una parte académica para ayudar a todas esas madres que han perdido un hijo, para todos lo que están en proceso de duelo; lo recaudado con su venta será utilizado para una cancha de fútbol”, advirtió.

Exhortó a las personas que deseen colaborar con esta obra deportiva a adquirir su libro.

La instalación se construirá en San Vicente, en la ciudad de Ensenada, Baja California, y será para niños de escasos recursos.

“Javier es el más pequeño de la familia, digo es, porque cuando tenemos estos golpes tan duros como la pérdida de un hijo, aprender a tenerlos y amarlos en la ausencia pasa a ser presencia y a guardarlos en ese rinconcito del corazón”, expresó la experta.

Aseguró que a partir de esa dura experiencia comenzó a escribir.

La especialista en tanatología que la atiende le dijo que la idea es que todo lo que escribiera lo hiciera público para ayudar a los demás, y así fue como se animó, y también contar como era la vida de Javier, su hijo de 22 años que tuvo un lamentable accidente al dirigirse a su trabajo.

“Era un joven aplicado, que ya se recibía de ingeniero, aplicado, que trabajaba en una empresa de agua; tuvo el percance en el que trascendió, porque dejó huella, y a todos nos dejó un aprendizaje en esta vida, que es el del amor y la esperanza, era muy dadivoso, se solidarizaba con las personas y eso lo puedo agradecer desde el dolor, porque les explicó a las madres que seguirá el dolor, pero transformado”, afirmó.

Aseveró que acude a las parroquias, ayuda a muchas personas, ofrece conferencias en el camión de la tanatología, ofreciendo su experiencia de vida para saber cómo salir del duelo. En el libro encontrarán sus sugerencias de cómo enfrentar la vida.

“Yo encontré como salir adelantes desde la resiliencia, nunca pensé decir que gracias a Dios que me lo prestó 22 años; lo difícil es levantarse todos los días y decir tengo que salir adelante porque tengo una vida por delante, todo ese proceso lleva tiempo, no es rápido, pero con los talleres, las pláticas, le buscamos sentido a la vida, es un volver a renacer”, señaló conmovida.

En la emisión de esta semana, Alis García Gamboa, recordó a la sociedad yucateca que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999 45-37- 77 y el 075, los cuales funcionan 24 horas los 365 días del año y que cuentan con una tanatóloga para quien necesite enfrentar este duelo.

