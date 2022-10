Agradezcamos el don de la vida: sobreviviente de cáncer de mama

Debemos ser agradecidos con Dios por regalarnos un día más de vida y tantos que nos otorga, disfrutar e ir por uno más; es importante darse cuenta que no todos tienen esa bendición porque hay muchas personas que la están pasando tan mal en un hospital luchando por vivir y otros estamos dejando pasar esa oportunidad y de ser plenos, manifestó Miriam Vargas López.

Salvemos una Vida Radio, que se transmite todos los viernes de 11:00 a 12:00 horas por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en esta ocasión fue conducido por Alis García y tuvo como invitada a la autora del libro “El regalo que no pedí”, quien indicó que la vida es bella “no porque así venga, sino porque así la hace cada quien”.

El libro contiene las vivencias de la autora, quien padeció cáncer de mama, al igual que su madre, quien perdió la batalla contra esta enfermedad; está lleno de enseñanzas y es para todos: los que estén pasando una mala experiencia o simplemente quienes quieran encontrar los “regalos” que hoy tienen.

“El regalo que no pedí” muestra cómo la vivencia más dolorosa te enseña una forma increíble de vivir. Con este libro, la autora honra la vida de su madre María de Jesús López Higareda “Chuy”.

La conductora y presidenta de “Salvemos una Vida”, Alis García, dijo estar feliz de compartir un programa más con el auditorio, sobre todo en este mes tan importante para las personas que han enfrentado el cáncer de mama, destacando la importancia de detectarlo a tiempo.

“Es una enfermedad que ha llegado a jóvenes, personas adultas, de la tercera edad, niños, hombres, mujeres, a todos sin distinción. Debemos aprender a manejar este padecimiento y lograr sentirnos bien aun con lo que estamos pasando, porque cuando les informan que tienen cáncer se deprimen; aquí en ‘Salvemos una Vida’ luchamos contra la depresión y por la vida”, indicó.

Detección oportuna

Miriam Vargas invitó a las mujeres a la autoexploración y a servir como apoyo de quien padece una situación difícil o complicada de salud física o emocional, e insistió en que la detección oportuna es muy importante para salvar vidas.

“México está en el primer lugar de muertes por cáncer de mama, el 95 por ciento de las personas que padecieron este problema de salud se salvarían si se detectara a tiempo”, dijo.

“No es necesario pasar por una tragedia para descubrir lo que Dios y la vida te están dando hoy, este libro lo escribí durante la pandemia, y si bien parte de dos historias de cáncer de mama, quedó para todo el mundo, para saber cómo encontrarle sentido a la vida, disfrutar un día, emocionarnos por cosas tan simples a las que ya no les tomamos importancia. Por lo que viví me puse unos lentes de tercera dimensión y hoy disfruto el aire en la cara, ver un amanecer, un arcoíris, porque estamos tan enfrascados en lo negativo que no vemos los regalos que tenemos”, afirmó.

La invitada dijo que con el paso del tiempo perdemos la capacidad de sorprendernos, todos nacemos con ella, pero al estar tan distraídos ni siquiera podemos notar que la vamos perdiendo. Pero la buena noticia es que se puede recuperar y descubrir el regalo que nos está dando hoy Dios e ir por otro día para disfrutarlo cada instante.

Obra con causa

“El libro es cien por ciento con causa, te vas a dar la oportunidad de descubrir los regalos que tienes y vas a poder ayudar a una mujer que está pasando por un problema grave de salud y está necesitando apoyo, por lo que las exhorto a explorarse cada vez que se duchen, no cada año o sólo cuando sientan algo raro en su cuerpo, es importante la prevención”, manifestó.

Reveló que no hay que esperar a tener un problema para leer el libro, “te ayuda a agradecer por todo lo que tienes y cómo enfrentar las dificultades que se presenten”, señaló. Agregó que la gratitud es la manera de darse cuenta y ser consientes de lo que tienes, pues hay mucha gente que es feliz con menos.

“Nos volvemos demandantes y exigentes de querer más y no estar conformes con lo que tenemos; si tengo esto soy feliz, condicionando tu felicidad a cosas materiales y ni siquiera sabes si estarás vivo mañana. Mejor da gracias por lo que tienes y está pasando en tu vida y disfrutas, porque la felicidad es un derecho que tú te otorgas al momento, no tienes que esperar por cosas, muchos menos por años”, aseguró.

Momentos valiosos

Detalló que hay cosas que nos hacen muy felices pero las perdemos por estar metidos en la rutina; por no darse tiempo se pierden eventos importantes de los hijos y de la pareja, momentos que son valiosos para ellos y para todos los que están alrededor y quienes los quieren.

“Descubran sus regalos hoy, que sean felices, cada cosa que han vivido tiene una intención positiva. De mi enfermedad lo positivo fue aprender a vivir de una manera diferente, a valorarme y valorar a las personas a mi alrededor; a expresar mi gratitud en un libro para que todos tengan acceso a él y sepan cómo reaccionar ante un momento igual de complicado y difícil o simplemente para que aprendan a disfrutar su día”, comentó.

Antes de agradecer la presencia de su invitada, Alis García recordó que “La casita”, que es el Centro Integral de Apoyo a las personas con depresión y con intentos suicidas, está ubicada en la calle 56 número 435, entre 49 y 51, del Centro Histórico de la ciudad.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Salvemos una vida, dos décadas llevando esperanza

Salvemos una Vida, 27 años de trascendental labor altruista

Salvemos una vida: Beneficios y riesgos de las redes sociales