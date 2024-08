Se forma tormenta tropical Ernesto en el Atlántico

MÉRIDA, Yuc.- Este lunes por la tarde se ha formado la tormenta tropical Ernesto en el Océano Atlántico, a 474 kilómetros (295 millas) al este-sureste de Antigua en las Antillas Menores, de acuerdo con un aviso del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Asimismo está a 3,140 km al este de Cancún, presenta vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph) y avanza hacia el oeste-noroeste a 45 km/h (28 mph).

En esta trayectoria, se prevé que "Ernesto" se desplace hacia las Antillas Menores a primera hora del martes y cerca de Puerto Rico desde la última hora del martes hasta el miércoles.

5pm AST August 12th -- Here are the latest Key Messages for now Tropical Storm #Ernesto.



Expected to bring tropical storm conditions to portions of Leeward Islands tonight & tomorrow, moving into the Virgin Islands and Puerto Rico by late Tuesday.



Latest:… pic.twitter.com/GpQrC2SHyj