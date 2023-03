¿Qué se celebra cada día de la Semana Santa?

MÉRIDA, Yuc.- En México, las vacaciones de Semana Santa tienen lugar del lunes 3 al viernes 14 de abril, y este periodo de descanso surge de una celebración litúrgica de la Iglesia Católica.

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección, y cada día de esta celebración recibe el nombre de Santo, pues describe un pasaje de la vida de Cristo.

A continuación te damos a conocer el significado de cada día para las y los creyentes, según los pasajes de la Biblia.

El Domingo de Ramos, cuando inicia la Semana Santa, es la fecha cuando se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. En este acontecimiento, el pueblo lo alabó como rey con cantos y palmas.

Actualmente, muchas personas pertenecientes a la Iglesia participan en una procesión a la que asisten con palmas para bendecirlas.

Lunes Santo: en el segundo día de la Semana Santa se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro.

Durante este día, la liturgia de la Iglesia Católica dedica la lectura evangélica al pasaje de la unción de Betania, cuando Jesús visita la casa de Lázaro, tras resucitar, y donde María le unge costos perfumes.

Martes Santo: en el evangelio de este día, se lee el capítulo 13 de San Juan, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro.

Miércoles Santo: marca el final de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua.

En este día se recuerda el momento en el que Judas Iscariote se reúne con el Sanedrín y el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús y recibir 30 monedas por entregarlo.

Jueves Santo: este día se conmemora la institución de la Eucaristía de la última cena, el lavatorio de pies y la oración en el huerto de Getsemaní.

De acuerdo con el relato de la Biblia, la última cena fue el momento en el que Jesús se reunió con los doce apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte.

Viernes Santo: el quinto día de la Semana Santa significa el recuerdo de la crucifixión de Jesucristo.

Es el Viernes Santo cuando se representa el viacrucis que realizó Jesús, y en Yucatán la representación con mayor relevancia se realiza en Acanceh.

El Viernes Santo, principalmente es un día de duelo durante el cual se recuerda la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, quien se sacrifica para salvar del pecado a la humanidad y darle la vida eterna.

Sábado Santo: se considera un momento de luto y tristeza porque este día rememora a Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo.

En la iglesia no se lleva a cabo la eucaristía, no se tocan las campanas, el sagrario se deja abierto y vacío. No se realiza ningún sacramento, sólo la unción de los enfermos y la confesión de los pecados.

Domingo de Resurrección: en este día se recuerda el momento en el que Jesús resucitó, regresando de la muerte y cumpliendo el mandato divino de Dios, probando así que era el salvador de la humanidad.

Durante este día se enciende el cirio pascual, el cual representa la luz de Cristo resucitado y estará encendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al cielo.

