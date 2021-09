Sin proyectos para realizar en los terrenos de La Plancha

MÉRIDA, Yucatán.- El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, aseguró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no le ha informado algo respecto a cuestiones inmobiliarias en los terrenos de La Plancha y resaltó que el proyecto que se vaya a llevar a cabo en esa zona tendrá que priorizar el objetivo social y será por encima del interés inmobiliario.

El martes pasado el gobernador Mauricio Vila Dosal informó que le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que el 30 por ciento del terreno de La Plancha se convierta en un desarrollo inmobiliario, de oficinas y comercial, y con los recursos recaudados de la venta se edifique un parque en el 70 por ciento restante de esta área.

Entrevistado después de presentar el programa “Mérida más Chula”, el primer edil dijo que ha estado en comunicación permanente con Fonatur y que hasta el momento no existe una propuesta en ese sentido.

“Al menos ellos no han hablado de eso, porque además hay un tema legal que se tiene que resolver y tiene diferentes orígenes jurídicos en las etapas de La Plancha. No sé si sea un tema particular o sea un proyecto que está en ciernes, pero al menos lo que platicamos ayer con Fonatur no hay nada al respecto”, expuso.

Explicó que el objetivo social tiene que estar por encima del interés inmobiliario, y a partir de ello, le parece que hay maneras importantes de que participen el Estado, el municipio y la Federación.

