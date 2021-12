MÉRIDA, Yuc.- Este miércoles en Yucatán se detectó el primer caso sospechoso de Ómicron y aunque todavía no se confirma, pediatras alertan sobre el hecho de que esta cepa puede ser altamente contagiosa entre los infantes, por lo que es importante saber cuáles son los síntomas de Ómicron en niños.

Síntomas de Ómicron en Niños

La variante Ómicron causa síntomas ligeramente distintos a otras variantes del nuevo coronavirus.

Los niños infectados por ejemplo, han presentado cuadros de bronquitis y tos flemosa, explicó el doctor Edwin Asturias, pediatra y profesor de Epidemiología de la Universidad de Colorado, entrevistado por CNN en Español.

De acuerdo con el experto, esta variante se adhiere mejor a los bronquios y no a las partes distales del pulmón, algo que precisamente provoca más una bronquitis, sobre todo en los niños.

Asegura que han aumentado los casos en los que se presentan menores con un síntoma conocido como “crup”, el cual es un sonido tipo silbido que emiten los niños al respirar.

Según Asturias, esta variante ha causado casi el mismo número de hospitalizaciones de niños que las anteriores, por lo que recomienda vacunar a todos los menores que ya cumplan la edad para hacerlo y proteger con medidas a los que aún no se pueden vacunar.

Más contagiosa

“La variante Ómicron, altamente transmisible, se está juntando con la ajetreada temporada navideña para infectar a más niños que nunca en todo Estados Unidos”, dijo a CNN el doctor Stanley Spinner, director médico y vicepresidente de Texas Children's Pediatrics & Urgent Care en Houston.

“Y mientras que la variante Delta infectó a más niños que las variantes anteriores, Ómicron parece ser aún peor”, agregó Spinner.

Si bien Spinner ve pocas pruebas de que la variante Ómicron esté causando una enfermedad más grave en los niños que las variantes anteriores, tampoco ve pruebas de que sea más leve.

"Hacemos todo lo que podemos para mantener al niño fuera del hospital. Así que si ingresan en el hospital, significa que ya están bastante enfermos", dijo Spinner.

La mayoría de los niños realmente enfermos no están vacunados o están poco vacunados, dijo.

"Puedo decir que prácticamente todos nuestros niños hospitalizados no han sido vacunados o no están completamente vacunados, tal vez hayan recibido una dosis pero no la segunda y no tengan la protección completa de la vacuna", aseveró Spinner.

