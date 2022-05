Incertidumbre entre maestros de Yucatán por reforma en el sistema educativo

MÉRIDA, Yucatán.- El Consejo Yucateco de Docentes (CYD) consideró que antes de emitir juicios sobre los cambios en el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) hay que conocer la postura de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La presidenta del CYD, Silvia Piedad Gutiérrez Pérez, dijo que además habrá que investigar las repercusiones de su implementación y si se hicieron programas pilotos sobre el nuevo mapa curricular planteado para el ciclo escolar 2022-2023.

Afirmó que lo que hasta ahora conocen los maestros sobre las modificaciones es lo que la SEP ha dado a conocer en los medios de comunicación y en la propuesta, pero no se tiene nada oficial sobre la forma ni de la capacitación para los docentes.

Reconoció que existe cierta incertidumbre e incluso ansiedad entre algunos profesores de nivel básico, que todavía están “a ciegas” sobre los cambios previstos para el nuevo curso escolar; por lo pronto se analiza la información que está disponible.

“Por el momento no podemos decir si esta reforma al mapa curricular va a funcionar o no, sería muy pronto decirlo. Algunos maestros participamos en la consulta nacional y en las mesas de trabajo que la SEP organizó en nuestro Estado, pero hasta ahí, porque aún no conocemos el material oficial, sólo la propuesta”, anotó Gutiérrez Pérez.

Al respecto, anteayer, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) advirtió que se pretende un cambio de 180 grados en el sistema educativo sin un diagnóstico, plan piloto probado o alguna herramienta pedagógica, sino sólo basado en un posicionamiento ideológico que refleja un mensaje de confrontación a lo que se califica como una educación neoliberal.

“Como sociedad civil organizada y particularmente como padres de familia, nos sentimos sumamente preocupados de que declaraciones tan graves pudieran convertirse en acciones, como ya han publicado algunos medios de comunicación, de una transformación del sistema educativo al desaparecer los grados escolares, los libros de texto y los exámenes”, sentenció la organización.

