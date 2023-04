Abiertas inscripciones a Telebachilleratos de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Si estás cursando tercer grado de secundaria, a partir de hoy lunes 24 de abril y hasta el miércoles 17 de mayo se realiza el proceso de inscripción al Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán (TBCEY).

La Secretaría de Educación estatal (Segey) informó que todas las escuelas del Servicio Educativo de Telebachillerato, que son únicas en la localidad y no tienen sobredemanda, realizarán una preinscripción simplificada.

Sin embargo, las y los jóvenes que quieran ingresar a un plantel de Telebachillerato con sobredemanda no podrán participar en el proceso simplificado y tendrán que presentar examen de admisión.

Telebachilleratos con sobredemanda

La aplicación del examen se llevará a cabo en las escuelas que históricamente son de sobredemanda, las cuales son los Telebachilleratos de Hunukú, Xocén, Chan Cenote, Uayma, Kanxoc, Texán de Palomeque, Timucuy, Xalau, Ticopó, Teya, Mayapán, Chablekal, Dzan, Maní, Molas, Oxcum, Tahmuy, Tekantó, Sihó y Campestre Flamboyanes 2. Asimismo, en el Bachillerato Intercultural plantel 001 Popolá.

La convocatoria está abierta a todas y todos los jóvenes que hayan concluido o que estén actualmente cursando tercer grado de secundaria.

Preinscripción simplificada

Para la preinscripción simplificada en planteles de Telebachillerato que no tienen sobredemanda, el aspirante deberá confirmar con el responsable del plantel, mediante el llenado de un formato de preinscripción, que manifieste su decisión de ingresar a dicho plantel.

El listado de las escuelas que pertenecen a este proceso simplificado se puede consultar en el apartado “Proceso Simplificado”, que se encuentra en el portal: http://www.preinscripciones.segey.gob.mx/telebachillerato/.

Las y los aspirantes deberán acudir a la escuela del 24 abril al 17 de mayo 2023 para realizar la preinscripción. Cabe señalar que como estas escuelas no presentan examen de admisión, el ingreso está garantizado.

Escuelas con sobredemanda

Las y los aspirantes interesados para preinscribirse en algún plantel con sobredemanda, deberán realizar el registro en línea del 24 de abril al 17 de mayo de 2023 en el portal de Telebachillerato: http://www.preinscripciones.segey.gob.mx/telebachillerato/.

Una vez en la página, se deberá seleccionar una opción adicional para el caso de no ser admitido en la primera. Una vez elegidos los planteles y su orden de preferencia, estos no podrán ser modificados. No se podrá elegir dos escuelas que sean de sobredemanda.

Posteriormente hay que cargar a la plataforma diversos documentos y pagar una inscripción, y los pormenores de este aspecto y el resto de la convocatoria se puede revisar en el siguiente enlace:

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/multimedia/publicaciones/230424_Telebachillerato2023.pdf

TE PUEDE INTERESAR:

Así realizas tu inscripción a prepas de Yucatán; inicia proceso de admisión

¿Quieres estudiar la prepa? Así ingresas al Conalep en Yucatán

Prepas de la Uady, entre las más solicitadas por los estudiantes