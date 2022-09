Infonavit ayudará a 20 mil trabajadores a obtener sus escrituras

Un total de 14 mil trabajadores con salarios bajos en Yucatán y que no han obtenido su título de propiedad tras haber concluido el pago de su crédito de vivienda recibirán un apoyo de 3 mil 500 pesos para tramitar el documento, dio a conocer ayer el secretario general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Rogerio Castro Vázquez.

Expuso que se trata del programa “Seguridad Patrimonial”, por medio del cual han detectado que en esta entidad hay al menos 20 mil personas en dicha situación, en tanto que en esta primera etapa beneficiarán a 14 mil trabajadores.

“Este es el programa de cancelaciones de hipoteca para trabajadores pobres, hay trabajadores que terminan de pagar su crédito, tienen que pagar la escritura y les cuesta entre 3 mil y 4 mil pesos este trámite, y no tienen para pagarlo, entonces no lo hacen, nosotros, a la gente pobre les estamos dando un apoyo de 3 mil 500 pesos para que paguen su escritura, liberen ese documento y ya no tengan ningún compromiso con el Infonavit, este programa se denomina Seguridad Patrimonial, en Yucatán esperamos beneficiar a 14 mil yucatecos”.

Rogerio Castro agregó que han determinado que este año el Infonavit erogará 700 millones de esos a nivel nacional en el citado programa en todo el país, lo cual calificó como una inversión histórica.

“En Yucatán hay como 20 mil personas que ya terminaron de pagar su crédito pero no tienen su título de propiedad, el llamado es a que acudan al Infonavit”, dijo Castro Vázquez.

En este contexto, el funcionario federal dio a conocer que a la fecha han beneficiado con un crédito a vivienda a un total de 50 policías tras un acuerdo con el Gobierno del Estado, que permitirá que el apoyo llegue a 300 elementos.

“El crédito para policías lo hicimos en conjunto con el Gobierno del Estado, les dimos créditos a 300 agentes, actualmente ya se beneficiaron 50 gendarmes de Yucatán y ya están entregándoles los créditos, este es un programa que aporta mucho a aquellos trabajadores que tienen mucho riesgo en su trabajo y que ninguna otra institución les da crédito”, afirmó.

