MÉRIDA, Yuc.- Si te interesa trabajar como policía en Yucatán para servir y proteger a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abrió una convocatoria para todas aquellas personas que deseen ingresar al Servicio Profesional de Carrera Policial.

Se trata de una segunda convocatoria durante este 2022, en la cual desde este miércoles 11 de mayo se está recibiendo la documentación de las personas interesadas en formar parte de las filas de la SSP.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar como policía en Yucatán?

Tener de 18 a 35 años

Ser mexicano

No estar sujeto a proceso penal

Estatura mínima de 1.65 metros para hombres y 1.60 metros para mujeres

¿Cómo registrarse para trabajar como policía en Yucatán?

Para ingresar a las filas de SSP, a los aspirantes se les piden diversos documentos, además de los clásicos como acta de nacimiento, CURP, etcétera.

La SSP solicita además otros certificados como original de la cartilla militar nacional, certificado del último grado de estudios, reporte especial del buró de crédito, constancia de antecedentes no penales, y constancia de no inhabilitación y no existencia de sanción que se solicita en la Secogey.

La documentación completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3snCVeS

Luego de contar con todos los documentos en orden, las y los interesados deberán presentarlos en la oficina que ocupa el Departamento de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Dicho departamento se encuentra en el Edificio Central de la SSP, ubicado en el kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la carretera Polígono-Caucel, Susulá-Xoclán; en un horario de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas.

Asimismo, las y los interesados deben llenar el siguiente formulario: https://bit.ly/3MUcpRW

Posteriormente, se les enviará un correo de confirmación del cual se les pide estar pendiente en su correo o dispositivo de telefonía móvil.

