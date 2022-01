Ubica dónde estarán los módulos de pruebas Covid durante esta semana en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Los contagios continúan a la orden del día en Yucatán. Tan solo el reporte de este domingo 23 de enero indicó que se presentaron 904 nuevos contagios en las 24 horas anteriores, rompiendo de nueva cuenta el récord de contagios en una sola jornada para el Estado.

Ante, esto las autoridades exhortan a los yucatecos a cuidarse mucho más que antes, y sobre todo, estar al pendiente del estado de salud de uno y de los seres queridos.

Por ello, la Secretaría de Salud realiza pruebas gratuitas en distintos puntos de Mérida, y se anunció que esta semana estarán en zonas como Cordemex, Vergel y la Serapio Rendón.

Este lunes las pruebas de Covid-19 gratuitas se estarán realizando en el parque Salvador Alvarado ubicado en calle 46 con 61 en Cordemex, en el norte de la ciudad.

Si ya no alcanzaste a realizarte la prueba para hoy, aquí te dejamos el cronograma de los siguientes días, así como sus ubicaciones:

Martes 25: Unidad deportiva en calle 67-A entre 114 y 116 de Mulsay.

Miércoles 26: en el parque Vergel III CTM en calle 8-B con 27 de Vergel III.

Jueves 27: en el parque principal de la calle 119 con 48 en la Serapio Rendón.

Viernes 28: parque de calle 54-A con avenida Constituyentes en la Dolores Otero

Hay que recordar que las pruebas arrancan a las 9:00 horas, y por sede sólo están disponibles 100, así que hay que llegar temprano para sacar ficha. Si usted ya no alcanzó, lo más recomendable es que regrese a casa para evitar que se generen contagios, en caso de que usted sea un caso positivo.

No olvide llegar con un cubrebocas adecuado, sea tricapa o superior, no de tela, pues está comprobado que éstos no ayudan en nada para evitar contagios. Asimismo, respete la distancia entre persona y persona en la fila.

Récord de contagios en este domingo

En el parte médico de este domingo, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) confirmó 904 nuevos contagios de Covid-19 (nuevo máximo incremento para un solo día durante la pandemia), 6 defunciones (4 hombres y 2 mujeres entre 39 y 86 años de edad) y 158 personas en hospitales públicos (13 menos que ayer).

Con la actualización de este día, se tiene un acumulado en el mes de 10 mil 920 casos positivos y 65 defunciones.

En los últimas 24 horas se detectaron 904 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 783 fueron en Mérida, 34 en Tizimín, 20 en Acanceh, 8 en Seyé, 7 en Baca, 5 en Homún y Hunucmá, 4 en Motul y Valladolid, 4 Foráneos, 3 en Kanasín, 2 en Cansahcab, Cuzamá, Progreso, Tecoh, Ticul, Timucuy y Umán, 1 en Akil, Calotmul, Chacsinkín, Chemax, Conkal, Dzilam de Bravo, Dzoncauich, Halachó, Izamal, Maxcanú, Suma, Tekantó y Tekax.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Sigue siendo mortal: fallece paciente de solo 28 años por Covid-19

¿Cuánto tiempo dura cada síntoma de Ómicron? Esta es la duración de cada síntoma

Llegan vacunas de refuerzo para personas de 40 a 59 años de Mérida