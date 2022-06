Urge reactivar la donación de sangre

Por José Salazar

MÉRIDA, Yuc.- En Yucatán, la pandemia del Covid-19 impactó de manera negativa en la donación de sangre, ya que ante la emergencia sanitaria y la reconversión hospitalaria, los donantes dejaron de acudir a estos lugares.

Sin embargo, en mayo de 2020, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) habilitó una sede alterna en la calle 6 entre 53 y 55 del Centro Histórico, en el edificio que ocupaban las oficinas del desaparecido Seguro Popular.

Con ello y la reactivación económica luego de que los indicadores de la pandemia se estabilizaron y han tenido una reducción en los últimos meses, se están retomando las actividades de captación de sangre, ante lo cual la directora del CETS, Dra. Mirza Tec Mukul invitó a la población a donar sangre de manera altruista para recuperar los niveles que se tenían antes de la pandemia.

Recordó que la donación voluntaria de sangre y la demanda de productos plaquetarios es lo que hace necesario continuar incrementando la cultura de la donación altruista entre la población.

“Por la pandemia del Covid-19 la gente ya no acudía al hospital. Se detuvieron las campañas de donación altruista y tuvimos que habilitar la sede de captación al centro. También comenzamos a acudir por las tomas de sangre en los domicilios de los donadores altruistas. Realizamos más de 100 visitas en 4 meses.

Ahora estamos retomando las campañas de donación con universidades y empresas que nos lo solicitan”, mencionó.

La Dra. Mirza Tec dijo que actualmente en el CETS se recibe entre 50 a 70 personas por días como donantes y que al año captan cerca de 14 mil unidades de sangre. De esta cifra, solo el 5% (700 unidades) son donadas de manera altruista.

“Necesitamos incrementar la donación altruista, ya que habitualmente cuando un paciente la requiere, los familiares están buscando quien done, o incluso en su desesperación pagan a alguna persona, lo cual no solo está prohibido sino que es peligroso, ya que la persona que acude puede omitir n un paciente la requiere, los familiares están buscando quien done, o incluso en su desesperación pagan a alguna persona, lo cual no solo está prohibido sino que es peligroso, ya que la persona que acude puede omitir información acerca de su estado e salud”, advirtió.

Dijo que siempre se ha reconocido la labor de los donadores altruistas, ya que son “héroes anónimos” y son personas que sin ningún interés acuden a donar solo por el hecho de querer ayudar. “Son personas que quieren ayudar a los demás, sin ningún interés. Son personas que cuidan de su salud y acuden a donar de manera regular. Debemos recordar que cada donación puede salvar hasta tres vidas”, apuntó.

La directora del CETS recordó que los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres, tres veces.

Por último, reiteró que la invitación a donar es para toda la sociedad ya que todos en cualquier momento, pueden necesitar sangre y al donar, están adelantando y asegurando que si lo requieren de inmediato se les apoye.

