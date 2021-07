¿Te gusta pedalear? Así beneficias tu mente y cuerpo al usar bicicleta

MÉRIDA, Yuc.- Usar bicicleta contribuiría a mejorar el estado de ánimo y ayudaría a la persona a percibirse como más feliz al estar en contacto con el entorno, coincidieron especialistas de la UNAM en psicología, urbanismo, movilidad y ciclismo.

Los investigadores consideraron que la bicicleta se ha consolidado como una alternativa segura de transporte, además de que motiva el buen humor, genera mejoría a la salud, disminuye el impacto de contaminantes al medio ambiente y genera ahorro económico.

Mejor circulación y salud mental

Dar un paseo en bicicleta como ejercicio moderado mejora la salud en general, aseguró Hugo Sánchez Castillo, investigador del Departamento de Psicobiología y Neurociencia, de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM.

“Podemos tener una mejor circulación, un mejor funcionamiento cardiaco, un mejor tono muscular y dentro de todos estos elementos podemos encontrar un cambio en los sistemas de neurotransmisión, alteración en los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico y opioide”, precisó.

Usar bicicleta estimula la salud mental. (Novedades Yucatán)

Además, cuando vamos en bicicleta tenemos una estimulación visual constante, lo cual refresca nuestros mecanismos de atención, de concentración y podemos tener una mejor interacción con el medio, añadió.

Sánchez Castillo consideró que también ayuda a fomentar el equilibrio como requerimiento básico y mantiene a la persona en constante atención.

El bienestar se da también por la sensación de salir, entonces tenemos un componente mayor porque no es lo mismo practicar bicicleta fija, que en un espacio abierto.

Sin embargo, el especialista destacó que este ejercicio debe ser cuidado, no exagerado, realizarse de acuerdo con las características de cada persona para evitar que pueda ser negativo o frustrante.

Buen humor

Ernesto García Almaraz, Coordinador del Programa Bicipuma de la UNAM, compartió que además de los estudios de las ciencias del comportamiento, la actividad empírica refrenda que utilizar la bicicleta nos pone de buen humor.

“Al margen de que nos sirve para trasladarnos de un punto a otro, siempre liberamos endorfinas, sustancias que nos hacen sentir bien, muchos de nuestros usuarios nos han comentado que cuando se suben a la bicicleta llegan de buenas, e incluso este desgaste físico, o el ejercicio que hacen, les ayuda para dormir mejor”, indicó.

Ante estos beneficios, el universitario sugirió a los jóvenes y a la población en general prepararse para consolidar el regreso a la nueva normalidad.

“Que se atrevan a dejar los vehículos automotores, porque la bici es una estupenda opción de movilidad, vamos a ayudar a nuestra salud, a dejar de emitir CO2 al medio ambiente, y mantendremos esa sana distancia que ahorita es indispensable para evitar contagios”, aseveró.

Cercanía con el entorno

Para Antonio Suárez Bonilla, del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM, este medio de transporte “nos permite conocer más y poder refrescar nuestra imaginación, vamos a una velocidad intermedia que permite una especie de limpia mental, a la vez que permite desplazarnos y una apreciación distinta de la ciudad, porque cubrimos más área en menos tiempo”, explicó.

Ir montado en una bici, añadió, genera una libertad más interesante que caminar, porque nos acerca a la ciudad con sana distancia y también a otras personas para continuar la vida pública y recuperar un poco de lo que hemos perdido en la pandemia.

“Yo que he estado yendo a montar en bicicleta, he experimentado esa sensación de cuando veo un tumulto en el trayecto, trato de esquivarlo, eso no lo podría hacer en coche y tampoco caminando, pero sí en bici”, subrayó.

¿Dónde están las ciclovías en Mérida?

Si utilizas bicicleta hay una nueva ciclovía en Mérida que va del Remate de Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria.

Se busca que más adelante dicha ciclovía llegue hasta el entronque a Dzibilchaltún, pasando por Prolongación de Montejo y la carretera de Progreso.

Existe un Plan de Infraestructura de Ciclovías para Mérida que se anunció el 20 de octubre del 2020.

Dicho Plan contempla en su totalidad 71.7 kilómetros, pero hasta el momento sólo se han inaugurado los primeros 1.6 kilómetros, que es la ciclovía que va del Remate al Monumento a la Patria.

Si quieres conocer más sobre el Plan de Infraestructura de Ciclovías revisa el siguiente enlace.

