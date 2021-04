Trabajadores de la salud de Yucatán piden ser vacunados contra Covid

MÉRIDA, Yucatán.- La manifestación organizada por la agrupación “Yo soy médico 17”, para pedir la vacuna contra el Covid-19 a todo el personal de salud en la entidad, tuvo poca respuesta, solo acudieron seis personas.

Luis Humberto Morales Ríos, pediatra del IMSS, fue uno de los asistentes y refirió que existe una mala organización en la campaña de vacunación, ya que se debe de dar prioridad a los trabajadores que todos los días se enfrentan a esta enfermedad, pero la situación en estos momentos es “que el Gobierno federal nos está matando” dijo, al no aplicar el biológico a todo el personal.

El punto de reunión era el Monumento a la Patria, alrededor de las 9:00 horas, pero hubo más trabajadores que afinaban detalles de la ciclovía que médicos.

El especialista indicó que es urgente que se le aplique la vacuna a todo el personal de salud, sea público o privado, esto ante las versiones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que los particulares sean inmunizados de último.

“Los médicos en este país no sobrevivimos con un sueldo; es muy difícil que un médico esté en un solo subsistema de salud, llámese IMSS o ISSSTE. Todos o la gran mayoría tienen un consultorio privado o laboran para un hospital privado, significa que los que no estén afiliados con una antigüedad o base en una de estas dependencia no serán tomados en cuenta, lo que sería muy grave”, señaló.

Dijo que es importante que no solo los médicos sean vacunados si no todo el personal, enfermeras, camilleros, psicólogos, etc.

Gestiones ante autoridades federales

Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, subrayó que el Gobierno del Estado mantiene continuidad en las gestiones para que la vacuna contra Covid-19 sea accesible para todos los equipos de salud del Estado.

“Hemos insistido en forma permanente al Gobierno federal para que sean considerados en la vacunación. Ellos son los que nos han cuidado con esfuerzo constante, merecen ser escuchados”, enfatizó.

El secretario de Salud estatal, Sauri Vivas, reiteró que se ha insistido en las reuniones con las autoridades federales de salud de la necesidad que la solicitud de vacunación sea atendida.

Para el Gobierno de Yucatán, reiteró Sauri Vivas, “es prioridad que todo el personal de salud sea vacunado contra el coronavirus; ellos han dado la cara en la primera línea de batalla y merecen todas las herramientas necesarias para que cumplan con su valiosa labor”.

La petición de los médicos yucatecos de ser vacunados está totalmente sustentada, y el Gobierno del Estado de Yucatán apoya esta causa absolutamente”, añadió.

