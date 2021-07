Niños yucatecos expuestos a Covid por alto rango de contagio de variante Delta

MÉRIDA, Yuc.- En Yucatán, los casos de coronavirus han aumentado y se habla de una tercera ola de contagios derivada del ingreso de la variante Delta de Covid en el territorio.

Sobre este tema y el peligro que enfrentan los niños ante dicha variante, la doctora Nancy Ojeda Luna, neumóloga pediatra egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicó a Novedades Yucatán los pormenores de esta variante.

Alta contagiosidad de la variante Delta

“Con la primera variante de Wuhan una persona podía contagiar a dos individuos, cuando surgió la variante Alfa la personas podía contagiar de 3 o 4 personas y con la variante Delta, el enfermo puede contagiar a 7 u 8 individuos”, explicó la especialista.

La doctora señaló que la cepa Delta tiene mucha facilidad para entrar al organismo y los niños que se están contagiando lo están haciendo a través de sus padres, que llegan con el virus a la casa.

“Muy frecuentemente me enfrento a niños cuyo papá tuvo una gripe hace tres días o que a la madre le dolía la garganta desde hace 5 días, o que uno de sus hermanitos tuvo fiebre, y que no se atendieron porque no pensaron que podía ser Covid”.

El problema, continuó, es que los papás o los abuelos ya tienen un esquema de vacunación ya sea de dosis completa o media dosis y bajan la guardia pensando que ya se pueden reunir, pero ante la variante Delta esa protección no es la misma.

Baja protección de vacuna ante variante Delta

La especialista explicó que una dosis de vacuna, dentro del esquema de dos dosis, tiene un rango de protección de 33 por ciento ante la variante Delta, o sea casi nada, por eso vemos a muchas personas que se ponen la vacuna y les dio Covid, y piensan que la vacuna no funciona o que la vacuna les contagió.

“Eso es falso, hay que esperar que se pongan las dos dosis y después esperar una semana, y aún así hay la posibilidad de contagiarse de Covid severo (que ya no es mortal) o de la variante Delta”.

Y si la persona es asintomática puede contagiar a 8 personas. Detalló que la influenza tiene la capacidad de contagio de una persona, mientras que la variante Delta es de 8 personas, por lo que cada contagiado le trasmitirá el virus a 8 personas más haciendo que este se multiplique más rápidamente. Por ello la variante será la más predominante en el mundo.

Además hay que recordar que en muchas poblaciones del interior del Estado no se aplicaron la segunda dosis, por ello esas familias están expuestas a la variante Delta.

Si tu hijo tiene estos síntomas no lo mandes a la escuela

En cuanto a la exposición al virus que podrían tener los niños en el regreso a clases dijo que es bajo si se toman todas las medidas de higiene.

La doctora también recomendó que se regrese a clases con grupos pequeños y con sitios ventilados, no con aire acondicionado.

Recomendó también no utilizar cubrebocas de neopreno y desechar los cubrebocas de un solo uso.

Todas estas medidas y el uso de gel antibacterial frecuente, sana distancia, etcétera, tendrán que ser ya parte de la rutina del regreso a clases.

Sin embargo, señaló que si tu hijo presenta los siguientes síntomas no debes enviarlo a clases:

Fiebre Decaimiento Dolor de cabeza Tos Dolor abdominal Náuseas Diarrea

Indicó que hay que tener mucho cuidado con la diarrea porque muchas veces los padres minimizan este síntoma pensando que el niño comió pesado, cuando puede estar contagiado de Covid y los síntomas gastrointestinales son los que más se están presentando.

De igual forma, llamó a tomar muy en cuenta la nutrición del niño, disminuyendo la ingesta de carbohidratos, azúcar, refrescos, frituras, evitando el sobrepeso.

Recomendó vitaminar a los niños y alimentarlos con frutas y verduras para que estén más protegidos contra el virus.

Vacunas para niños

Aunque la mortalidad de niños no es la misma que la de los adultos, sí se espera que en algún momento sean vacunados pues ellos también presentan un complicación denominada Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que puede llegar a ser mortal en algunos casos.

Pidió no tener miedo a los efectos secundarios de la vacunación, ya que es un proceso normal pues son billones de personas las que están siendo vacunadas en todo el mundo y son muy pocas las reacciones secundarias en comparación con el número de gente vacunada.

Detalló que las vacunas son anticuerpos que el cuerpo tiene que procesar, lo cual lleva un tiempo y no es el virus que se introduce en el organismo, sino información para que las células ataquen al virus.

