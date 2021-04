Vecinos del sur de Mérida denuncian malos cobros de la CFE

Unos 50 habitantes de la colonia Emiliano Zapata Sur III protestaron a las puertas de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para denunciar los cobros que supuestos trabajadores les han hecho desde hace varios años.

Los quejosos argumentaron que al ser una zona irregular desde hace siete años le pagan 60 mil pesos a una persona de nombre Carlos para que éste “baje” la electricidad de postes cercanos a lugar.

Debido a que ya cuentan con los títulos de propiedad de sus terrenos se han colocado postes para empezar a instalar los medidores; según ellos, otros trabajadores han llegado con diversos formularios a solicitarles el pago de entre 15 mil y 18 mil pesos por el servicio que por años han recibido. Aseguran que no están negados a pagar solamente quieren que sea lo justo y no las cantidades tan elevadas que les han mencionado.

“Las personas que llegaron hace algunos días nos dijeron que se tenía que hacer un avaluó de todo lo que teníamos, tomaron fotografías a nuestras casas y en base a (sic) ello los trabajadores apuntaban la cantidad que debíamos por determinados años, unos siete, otros cuatro, algunos por meses, en donde resultaban cantidades con las que no contamos”, expuso Jorge Quiroz, uno de los afectados.

Los inconformes llegaron hasta las instalaciones de la empresa, ubicadas sobre la calle 59 x 56 y 58 del centro, en donde, para ser escuchados, bloquearon la arteria.

“El licenciado que me atendió me dijo que va quitar esa gente de ahí y que lo grabemos porque en las oficinas no cuentan con notificación de ese cobro ya que para ellos están haciendo un fraude con nosotros. Ayer fueron a cortar los cables, nos estaban amenazando de cortar cuchillas así como quitar los transformadores hasta que no les paguemos”, indicó.

No quiso decir el nombre de la persona que los atendió, pero les pidió que regresaran el miércoles próximo para darle seguimiento a su caso.

