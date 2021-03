Yucatán: Alcalde de Telchac Puerto "ruega" por pago de predial

MÉRIDA, Yucatán.- El alcalde de Telchac Puerto, Juan Alfredo Marrufo Díaz, hizo ayer un llamado a los propietarios de los predios inmobiliarios a hacer efectivo el pago del impuesto predial porque con base en sus reportes en el último año sólo ha cumplido el 50 por ciento.

“En Telchac Puerto hay varios desarrollos inmobiliarios pero una parte nada mas está pagando el impuesto predial, no todos cumplen, el cincuenta por ciento, no sé si es por la pandemia del coronavirus, sobre todo que ese dinero a mí me sirve mucho; ahorita arreglé algunas calles, luminarias, ese dinero me sirve para mejorar la imagen del puerto”.

Aunque no precisó a cuánto asciende el monto de la recaudación y el estimado a captar, Marrufo Díaz agregó lo está analizando la tesorería municipal.

“Hacemos un llamado al cumplimiento para que esto permita mejores servicios en el puerto, el llamado también es a que sigan viniendo a invertir en Telchac Puerto, el municipio ya creció mucho, en el aspecto de que tenemos más afluencia con la gente, ya está mucho mejor”.

Juan Alfredo Marrufo dijo que está rehabilitando calles del puerto de abrigo que es el área de trabajo de los pescadores, así como asuntos relacionados con los servicios de salud con la entrega de medicinas y traslados.

Agregó que está analizando los rubros en los que invertirá los recursos del Ramo 33 para este año, pero dijo que no alcanzará para mucho pues recibe en promedio 1.6 millones de pesos al año.

“Yo recibí muy poco en Ramo 33, muy poquito, la verdad es una porquería lo que recibe Telchac, al año y durante diez meses solo recibo 1.6 millones de pesos, con ese dinero lo que he hecho es ayudar a la gente a través de un programa de techos para que tengan mayor seguridad en sus viviendas, hasta donde me alcance es donde lo hago”.

