Yucatán: Aumenta 70% las contrataciones de servicios de internet fijo

MÉRIDA, Yucatán.- La migración de las actividades del trabajo o la escuela hacia el hogar propiciados por la pandemia de coronavirus ha generado un incremento de un 70 por ciento en la demanda de los servicios de renta de internet por medio de tarifas fijas en Yucatán, ya que cada vez más personas buscan sustituir el servicio de plan móvil por uno a base de modem, que cuente con datos ilimitados para realizar tareas, videollamadas y reuniones virtuales a cualquier hora.

Y es que desde los primeros casos de Covid-19 en el país, en marzo de 2020, un sinfín de actividades que comúnmente se realizaban en la oficina o en el aula tuvieron que efectuarse en los hogares, ante la contingencia sanitaria y el confinamiento que se decretó para proteger la salud.

Desde ese entonces, se evidenció que un gran número de empleados, oficinistas, vendedores, estudiantes y universitarios no contaban con un servicio de internet fijo o de Wi-Fi en sus casas y en su lugar se apoyaban de los datos de un teléfono inteligente o en el peor de los casos, acudían a un cibercafé para hacer sus tareas o enviar archivos.

Al pasar más tiempo de lo habitual en las viviendas y adoptar las labores del trabajo o de la escuela en el mismo lugar, cientos de personas se vieron obligadas a contratar servicio de internet y pagar una renta mensual.

Los estudiantes que no contaban con Wi-Fi en sus hogares tuvieron que contratar planes de pago por internet, no solo en Mérida sino también en los municipios del interior del Estado, donde la situación era un poco más complicada y no había muchas opciones para contratar un servicio óptimo y rápido.

