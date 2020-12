Yucatán: Bajan ventas de "cachitos" de la Lotería por sorteos pospuestos

MÉRIDA, Yucatán.- En Yucatán por el sorteo de la Lotería Nacional del 24 de diciembre se venden más del 80 por ciento de las series asignadas a la entidad pero en esta ocasión que se pospuso solo se han vendido cerca de la mitad de las seis mil 600 series informó el gerente estatal de Lotenal, Alan Gómez López.

Precisó que es un sorteo que esperan con ansia los billeteros porque es de los más vendidos y aunque es un sorteo caro, por los premios que se reparten cada año en el estado se logran colocar más de cuatro mil series.

Destacó que los sorteos de la Lotería Nacional del 24 y 31 de diciembre no están cancelados se van a celebrar y se está viendo la posibilidad que sea a la brevedad, por lo que se están llevando a cabo reuniones virtuales con todas las agencias del país, quienes solicitan que el sorteo 377 Magno programado para el 31 de diciembre se lleve a cabo ese día y 219 Gordo de Navidad programado el 24 se celebre antes del último de este año.

“Existe bastante inconformidad por parte de los clientes debido a la cancelación de los sorteos, varios han entendido porque se les ha explicado la situación, algunos de plano han sido muy majaderos con los billeteros, en lo personal me han mandado a saludar a mi mamá, otros nos dicen que estamos cometiendo fraude, es un descontento generalizado”, indicó.

El gerente de Lotenal señaló que para el sorteo de Navidad se entregarán 204 millones de pesos en cuatro series, para Yucatán se destinan seis mil 600 series para su venta, de las cuales por el anuncio de que se posponía, solo se han vendido la mitad, es decir la venta se estancó porque se esperaba entre un 75 y 90 por ciento.

Respecto al sorteo del 31, también pospuesto, dijo que esta la venta esta baja, hay billeteros que no han vendido nada, porque al no celebrarse el del 24 la gente no quiere arriesgarse y comprar para el de fin de año, en el que para el estado se asignan cerca de cuatro mil series, para entregar un premio de 104 millones de pesos en cuatro series.

“Hay billeteros que tienen clientes de años que han jugado por años, me llamó un vendedor y me comentó que le deben más de cinco mil pesos y que no se lo van a pagar hasta que se celebre el sorteo del Gordito de Navidad, existen problemas porque los billeteros muchas veces fían el billete porque son clientes seguros y ahorita se les ha presentado esa situación, por lo que le pido a la gente que entiendan que es la pandemia la que pospuso los sorteos”, expuso el entrevistado.

Lotería Nacional emite comunicado

Por su parte, en su sitio web, Lotería Nacional emitió un comunicado en el que indicó la decisión de posponer de manera temporal la celebración del sorteo 219 Gordo de Navidad programado el 24 de diciembre y el sorteo 377 Magno programado el 31 de diciembre.

Señaló que la reprogramación quedará abierta conforme a las determinaciones que emitan las autoridades ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

Explicó que dicha medida, además de prevenir los contagios del coronavirus tiene como finalidad salvaguardar la salud de los niños gritones y de quienes hacen posible los sorteos, así como de la población en general.

Resaltó que todos los cachitos y series vendidos , a través de cualquier canal seguirán siendo válidos para los mismos sorteos en la fecha en que finalmente se celebren.

