Yucatán seguirá "sancochándose" por el intenso calor

Continuará el intenso calor. La semana que inicia será muy calurosa, atípica para junio, con temperaturas de 40 a 42 grados Celsius para la ciudad de Mérida, y una sensación térmica que alcanzará los 49 grados, aseguró el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Uady.

“Será una semana muy calurosa, que no se vive en el mes de junio, es decir una semana muy atípica, porque las temperaturas que se presentarán estos días no se registran o no son propias del sexto mes del año, en la ciudad de Mérida no se presentaran lluvias en toda la semana que inicia”, señaló.

El especialista dijo que continuará la misma situación calurosa, cielo mayormente despejado a medio nublado, vientos del Este y del sureste, para Mérida y todo el Estado, del este y noreste para la costa, sólo se espera la posibilidad de ocurrencia de lluvias en la parte sur, sureste y este de la entidad por la tarde.

Las temperaturas que se presentaran serán muy altas, las máximas de 39 a 41 grados Celsius en la ciudad de Mérida, en la zona del municipio de Valladolid, de 38 a 40; la costa de 33 a 35, y en el resto del Estado de 40 a 42 grados Celsius; las temperaturas mínimas de 24 a 26.

Vázquez Montalvo comentó que la sensación térmicas de 47 a 49 grados Celsius, el bochorno continuará fuerte, los altos valores también se presentaran en la radiación solar de mil 100 a mil 200 watts por metros cuadrado, y la radiación ultravioleta de 11 a 12 unidades, con respecto a la humedad agregó que alcanzará el 95 por ciento al amanecer y la humedad mínima de 35 a 45 por ciento en las primeras horas de la tarde.

Exhortó a la población a extremar precauciones, no hacer actividad física de 11 de la mañana a 4 de la tarde, mantenerse hidratados, cuidar lo que comen, etc. Si van exponerse al sol, usar gorra, sombrero o sombrillas, ponerse bloqueador solar porque los rayos UV estarán muy intensos, además se debe poner especial atención en niños.

