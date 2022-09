Se espera un fin de semana “seco” en Yucatán

El fin de semana se pronostica un tiempo estable en la entidad, cielo medio nublado, escasa probabilidad de lluvia, en caso de presentarse algunas precipitaciones serían dispersas y se darían en la zona este, sureste y sur del Estado, informó el meteorólogo integrante del Comité Interinstitucional pata la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme), de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo.

Precisó que las temperaturas máximas serán de 31 a 33 grados Celsius para el interior de la entidad, de 30 a 32 para la capital del Estado y de 27 a 29 grados Celsius para la costa; las mínimas serán de 20 a 22 grados Celsius para Mérida, de 18 a 20 para sur del estado, el cinturón central de cenotes, la zona ex henequenera; para la costa las mínimas serán de 22 a 24 grados, el resto del estado de 19 a 21.

“Prácticamente estaremos bajo la influencia de un sistema anticiclónico, que estará provocando buen tiempo en la zona, hasta la otra semana empiece a regresar como estaba con clima caluroso con lluvias, al menos hoy, mañana y el domingo no, habrá buen tiempo, una alta presión estará provocando tiempo estable en la Península, solo lloverá en la parte sur”, señaló.

Los vientos que se presentarán serán del norte y noreste, el aire estará seco prácticamente, no estará húmedo, la sensación térmica no estará fuerte, oscilaré entre los 42 y 40 grados Celsius, poco bochorno, la radiación solar de 1,100 watts por metro cuadrado, la radiación ultravioleta 11 unidades, la humedad no será alta, se tendrán madrugadas y amaneceres de 98 por ciento.

“Esto dará la sensación de que hay fresco, pero lo que realmente sucederá es que estará agradable el clima, la temperatura de 18 con una humedad del 98 por ciento, se le tiene que restar tres grados y parecerá que se tienen 15 grados, pero no es así”, indicó.

Agregó que no hay ningún sistema, frente frío o ciclón que se esté acercando, el frente frío número 1 se quedó cerca de la costa yucateca; al menos este fin de semana estará estable y sin amenazas.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Fenómeno de La Niña “cumple” 3 años seguidos de permanecer activo

Península de Yucatán, aún sin peligro frente a un posible huracán

Inusual conducta del clima mantiene poca probabilidad de huracanes