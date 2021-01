Yucatán: Pacientes VIH piden ser incluidos en grupos prioritarios de vacunación contra Covid

MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán concluyó 2020 con 406 casos de Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) de los cuales 214 (185 hombres y 29 mujeres) corresponden al estadio 1; 43 (39 hombres y 4 mujeres, al estadio 2; 116 (105 hombres y 11 mujeres), al estadio 3 y 33 hombres, al estadio 4.

De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el estadio 1 se tiene una infección no significativa, asintomática donde puede haber inflamación de los ganglios linfáticos en respuesta del sistema inmune al virus; en el 2, la infección es leve; el 3 se refiere a la infección avanzada con pérdida grave de peso y el 4, corresponde a la infección es grave. En esta fase el paciente ha desarrollado Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

El año pasado, esta clasificación todavía no se utilizaba en los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud, al concluir el calendario 504 casos de Infección Asintomática por el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 459 hombres y 45 mujeres y 314 casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), 287 hombres y 27 mujeres.

El presidente de Red Mexicana de Personas con VIH/Sida, Javier Martínez, aseguró que si bien entienden la priorización de atención hospitalaria a personas contagiadas de Covid, les preocupa el orden de vacunación, ya que podría estar dejando de lado a grupos vulnerables.

“Se va a empezar a vacunar a las personas mayores y se terminará de vacunar al personal de Salud, pero qué va a suceder con las personas con VIH tienen comorbilidades; muchos de los medicamentos elevan triglicéridos y colesterol, muchos desarrollaron efectos secundarios como diabetes”, mencionó.

Desabasto de medicamentos para pacientes con VIH

Agregó que con la llegada del coronavirus, las personas con VIH-Sida han enfrentado el desabasto de algunos medicamentos y de pruebas además de desde 2019 no ha sido posible hacer un registro sobre el desabasto de medicinas y se ha reducido la disponibilidad de los análisis de carga viral o las pruebas de CD4, que miden el nivel de defensas, o glóbulos blancos, en las personas que toman retrovirales.

Sin embargo dijo, no todo ha sido negativo ya que esto podría traer un poco más de comprensión, ya que ahora toda la población viven “en carne propia el miedo y rechazo que por más de 40 años han lesionado a este sector”.

“Covid y VIH tienen muchas similitudes a nivel físico en humanos, pero también a nivel social. Cuando aparece la epidemia del VIH de repente estigmatizamos a un grupo, y los demás dicen, como yo no soy de este grupo, a mi no me va a tocar y con el paso del tiempo, al igual que con Covid, nos damos cuenta de que seas de donde seas si no llevas precaución, por supuesto que estamos siendo vulnerables”, expresó Javier Martínez.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Alejandro Lemus consigue segundo récord mundial desde Yucatán

Yucatán: Cancelan fiesta de 50 personas en Kanasín y clausuran 4 establecimientos en Mérida

Yucatán: Violento asaltante estará nueve años en la cárcel