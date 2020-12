Yucatán: Pandemia cierra puertas de centro de rehabilitación

MÉRIDA, Yucatán.- El centro de rehabilitación “El capitán” cerró como consecuencia de la pandemia de Covid-19, por lo que alrededor de 15 personas que estaban en terapia por su adicción a las drogas tuvieron que volver a sus hogares o ingresar a otros sitios de ayuda.

Alan Sánchez Aguilar, director de dicho centro, informó que debido a que se sostienen de apoyo de la sociedad fue muy difícil seguir operando, ya que muchos se vieron afectados económicamente.

Comentó que cuentan con un vivero que servía para obtener recursos; sin embargo, no fue suficiente, ya que los gastos eran más elevados, sobre todo durante los meses que se frenaron la movilidad y la economía.

El nombre de ese centro es en honor a su padre, quien sufrió un infarto cuando discutía con Alan, en ese entonces adicto a las drogas. Tras superar ese episodio, en el camino a su recuperación, que no fue fácil, surgió la idea de ayudar a más jóvenes que pasaban por lo mismo.

Como otras personas, buscó opciones para dejar de consumir sustancias prohibidas, desde sitios caros hasta los más económicos, pero dijo que “todo está en la disponibilidad de querer hacerlo, si no, eso no se logra”.

“Pasé por varios centros, en todos fue igual, ya que yo aún no tenía la voluntad de aceptar que era drogadicto, hasta que toqué fondo, choqué y me tuvieron que reconstruir una pierna, y así como otras cuestiones familiares, fue cuando empecé a sentir que necesitaba salir del hoyo donde me encontraba”.

Urgente hacer campañas de concientización

Aseguró que en la actualidad existen personas que empiezan desde los nueve años a consumir drogas, por ello urgen campañas de concientización sobre todo para la población más joven, “porque las nuevas generaciones no conocen el daño real que causan las drogas”.

“Hemos permitido el ingreso de personas de 15 años, porque están en malas condiciones; sin embargo, hay gente mayor que ha recaído en varias ocasiones, de ahí lo importancia de tener un proyecto de rehabilitación que dé efectividad; porque se conoce que la mayoría de los centros no tienen tasas tan altas de recuperación”, admitió.

Sin embargo, aunque “El capitán” se detuvo, Alan tiene la esperanza de que su salud se mantenga para que de nueva cuenta se abra, con el proyecto de integrar psicólogos y ayuda psiquiátrica, ya que ahora solo siguen la literatura de Alcohólicos Anónimos (AA).

“Por la dependencia al cristal no solo se necesita una terapia psicológica, sino también medicamentos y ayuda psiquiátrica, ya que la abstinencia es muy fuerte. Creo que la peor de todas. Muchos refieren que cuando pasan por ese proceso les da dolores intensos de huesos, así como ansiedad y estrés, y hay algunos casos violentos”, informó.

Dijo que la idea es seguir construyendo espacios en el centro de rehabilitación que está en Telchac Pueblo, a fin de que las personas tengan una recuperación exitosa.

