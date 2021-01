Yucatecos muestran irresponsabilidad al no cuidarse del Covid al ir al Centro

MÉRIDA, Yucatán.- Yucatecos caminan en las calles del Centro de Mérida sin cubrebocas, algunos discuten con inspectores del Ayuntamiento y hasta con locatarios para que los dejen ingresar a los mercados sin portar protección; además, personal de algunos establecimientos ya no se preocupan en tomar la temperatura o sanitizar a los clientes que ingresar.

El índice de nuevos contagios en la entidad no disminuye, en los últimos cuatro días se han reportado más de 400 casos, pero aún con estas cifras los yucatecos bajan la guardia respecto a las medidas sanitarias que deben implementar para prevenir enfermarse de este mortal virus.

Sentados en el parque Eulogio Rosado o en la Plaza Grande, caminado por el ex portal de granos, por la calle de las piñatas, así como otras calles y zonas del primer cuadro de la ciudad de Mérida, se puede observar un importante número de personas que no portan el cubrebocas, otros lo mantienen en el mentón y los colocan en su sitio cuando es necesario, pero la gran mayoría los porta mal, ya que no les cubre la nariz como se pide.

Algunas personas se lo retiran para comer, tomar un refresco o hablar por teléfono celular, pero continúan su recorrido sin importarles que queden expuesto al contagio del coronavirus, otros solamente se lo colocan para ingresar alguna tienda o para abordar el transporte público.

Lo mujeres, hombres, jóvenes o personas de la tercera edad muestran su falta de responsabilidad para utilizar este artículo para prevenir contagios, según se pudo observar en un recorrido realizado por este rotativo.

Sin uso del cubrebocas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que los nuevos brotes de Covid-19 son en parte responsabilidad de los jóvenes, quienes “deberían encabezar el cambio”, pero al menos en la capital del estado se puede observar que esta rebeldía por no utilizar el cubrebocas no solo un tema exclusivo de jóvenes.

Locatarios del mercado Lucas de Gálvez han tenido que intervenir en algunos conflictos que se han suscitado entre inspectores de la subdirección de mercados y algunos ciudadanos que enojados gritan, insultan y hasta lanzan golpes porque no les permiten el ingreso a estos centros de abastos.

“Los compradores nos insultan y nos gritan que porque nos metemos, ya que es una situación que no es de nuestra incumbencia, pero les respondemos que se equivocan porque si los contagios se incrementan está en riesgo nuestro trabajo y el sustento de nuestras familias”, aseguró el locatario, Misael Caamal.

Aunque son pocos los casos en los que los establecimientos no están aplicando los protocolos de salud, lo cierto es que no solo exponen a sus clientes sino hasta ellos mismo, tiendas de ropa, zapatos, establecimientos de teléfonos y artículos para celulares, son los que están incumpliendo las normas sanitarias.

