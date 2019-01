Carlos Ávalos/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Restauranteros y comerciantes del kilómetro 13 de la zona hotelera se quejan de la presencia de olores fétidos provocados por el desbordamiento de las alcantarillas, lo que ha derivado en un decremento del 35% en los ingresos de los establecimientos afectados.

Esta situación se presenta desde el martes 22 de marzo, a las 8 horas y a las 18 horas, son los lapsos en los que más desborde hay, con la ocupación hotelera al máximo.

Las aguas negras provenientes de los hoteles cruzan frente a los comercios y restaurantes del kilómetro 13 del bulevar Kukulcán, uniéndose a la red de desazolve pluvial, contaminando así la Laguna Nichupté.

“Nosotros ya nos acercamos tanto al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como a Aguakan, entre los dos se echan la bolita, mientras nosotros llevamos cuatro días seguidos aguantando condiciones insalubres”, aseveró Miguel Ángel Soulé, empresario del kilómetro 13 del bulevar Kukulcán.

Los empresarios han optado por buscar soluciones para evitar este escenario, por desgracia no han encontrado una, ya que el equipo que se requiere para esos propósitos no es manejado por ninguna empresa particular.

Los turistas ni se acercan

Mientras tanto, las pérdidas económicas continúan, ya que estas condiciones se presentan en horas de comida, por lo que los turistas ni se acercan a los establecimientos ya que el olor los ahuyenta.

“La afectación es muy grande, nosotros trabajamos para el turismo y a nadie le gusta comer cerca de olores desagradables, la gente o se va o no entra, estamos registrando un 35% menos en ventas en comparación con el año pasado”, declaró Javier Pérez, director de Producciones de Grupo Rolandi.

A pesar de que empleados de mantenimiento de redes de Aguakan dieron sustento a las alcantarillas la noche del jueves, la situación no ha mejorado, por lo que los empresarios exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes.