Piden escuchar a la religión en debate sobre aborto legal y eutanasia

La fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa pidió al Estado mexicano no censurar ni restringir al sector religioso en las discusiones en temas polémicos de derechos humanos, como la despenalización del aborto y de la eutanasia.

Cristian Badillo Gutiérrez, director a nivel nacional de la organización, refirió que 93 por ciento de los mexicanos profesa alguna religión, según el último Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Inegi, por lo que deben ser tomados en cuenta en las discusiones y decisiones.

Señaló que de no tomar en cuenta a un sector poblacional tan grande, puede ocasionar una colisión con la libertad religiosa y de convicciones.

“No es una cuestión de fe, es un tema de diversidad. Este es el sector más grande del país, no hay otro sector, ni partido político, ni sindicato, ni grupo que aglutinar a tal cantidad de personas (...) Lo más importante es no olvidar al sector religioso, sea cual sea la decisión que se vaya a tomar, que no sé censure ni se restrinja la participación del sector religioso”.

Pidió a las autoridades no tomar decisiones basados por la necesidad de un grupo particular, sino de lograr consensos en temas polémicos los cuales tienen que ser resueltos por el Estado mexicano.

Sin embargo, el entrevistado resaltó que fuera de las polémicas, las organizaciones religiosas aportan a otras causas como la construcción de la paz, de la democracia, la seguridad, el fortalecimiento del tejido social, ya que el sector religioso es multidisciplinario.

“No es solamente un sector que sólo interviene para no despenalizar el aborto, sino que contribuye y participa en muchos otros temas, por lo cual es importante observarlos y conocerlos”.

Acerca de los conflictos interreligiosos, Badillo Gutiérrez indicó que aún se presentan en el país, porque México es un país diverso en religiones, ideas y convicciones, por lo que uno de los retos es eliminar estas situaciones.

Sin embargo, consideró que el país está en el proceso de construir una nueva cultura hacia el respeto a la libertad religiosa. Muestra de ello es que en todos los estados del país se han formado consejos interreligiosos estatales, que son agrupaciones de las religiones preponderantes que se han unido para trabajar en temas en común, como la eliminación y erradicación de la intolerancia religiosa.

“En el estado de Quintana Roo tenemos un consejo muy importante, muy activo, muy diverso, donde se han reunido bastantes iglesias, como cristianas, evangélicas, católicas, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, entre otras denominaciones que desde hace cuatro años trabajan en proyectos. Han ido a congregaciones a educar, a capacitar a los líderes también y han hecho alianzas, incluso con el municipio de Benito Juárez para erradicar la intolerancia religiosa”.

La intolerancia religiosa se presenta cuando se discrimina a una persona, o a un grupo, por su credo. Se da a nivel nacional e internacional, incluso hoy en día hay gente que muere por conflictos interreligiosos, por lo que los líderes religiosos y el Estado laico deben trabajar para erradicar estos fenómenos que originan violencia, concluyó.

