Comparte su felicidad de estar en 'La Guzmán'

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz española Paula Serrano, luego de terminar la exitosa serie “Tres Milagros”, regresa a la televisión mexicana de la mano de Teleset en la bioserie de Alejandra Guzmán, donde interpretará a Raquel, la segunda esposa del padre de la roquera. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte lo feliz que se siente de triunfar en México tras su reciente llegada de su tierra natal, Valencia, España.

“Justamente estamos en locación de la casa Guzmán, yo había hecho ‘Tres Milagros’ con Teleset y me convocaron a casting para ‘La Guzmán’, hice prueba para ser la segunda esposa de Enrique Guzmán y quedé, pero por cuestiones de imagen y derechos, Enrique no aparece en la serie entonces lo convirtieron en el tío Emilio Guzmán, soy como la tía de Alejandra, nuestra trama es un poco inventada, yo soy polaca, no es real que ella era polaca, pero con eso aportamos un toque como más ligero, más de humor a la historia”.

Desde hace unos meses, Paula dedica parte de su tiempo a esta nueva bioserie, en la que comparte créditos con grandes actores como Carmen Madrid, quien da vida a Silvia Pinal y Majida Issa como la misma Alejandra Guzmán.

“Estamos en una locación en la colonia Del Valle en la Ciudad de México, estamos justo a la mitad de grabaciones de la serie, nos quedan como dos meses y bueno mi esposo es Esteban Soberanes, lo caracterizan como si fuera Enrique, pero en la serie es el tío, tengo mucha relación con Luis Enrique el hermano menor que lo hace Manuel Masalva, Alejandra es Majida Issa, una actriz colombiana, Silvia Pinal la hace Carmen Madrid que está increíble y súper bien caracterizada, nosotros somos el núcleo familiar. También está Erick Elías, que es uno de los amores de Alejandra, Aleyda Gallardo como la nana Tere, está muy divertido, hemos hecho muy buena química fuera del rodaje, esa relación que tenemos se verá en pantalla”, detalló la española.

Contenta con este tipo de proyectos

Como hasta ahora, las bioseries han sido realmente exitosas y han dado mucho de qué hablar aunque no sean cien por ciento apegadas a la realidad; sin embargo, para Paula han sido un verdadero acierto acercar lo más posible la vida íntima de grandes ídolos a sus millones de seguidores.

“Yo no conocía bien la historia de Alejandra, pero leyendo los guiones creo que es 80 por ciento realidad y 20 ficción, ha habido cosas que por tema de derechos o de personas que no quieren aparecer se han tenido que cambiar, otros se mantienen, otros son inventados, pero la gente que conozca la vida de Alejandra sabrá quién es quién. Me parece bien que hagan bioseries porque además de que nos dan trabajo, son muy amenas, los artistas reales dan su conocimiento para hablar de ellos y eso está padrísimo porque son gente muy querida en México y a la gente le encanta; por ejemplo, yo no conocía la vida de Alejandra Guzmán y leyendo los guiones me puse a llorar, reía y en serio, está bien triste, es un acercamiento a la vida de los artistas con los que mucha gente ha crecido”, expresó la actriz que sueña con que un día alguien pueda contar su vida.

“Para que se hiciera una bioserie mía tendrán que pasar muchos años, pero claro que me encantaría que se hiciera, me parece algo muy divertido y siempre es bueno que cuenten tu historia, como artista es un honor y un homenaje que te hacen”.

Agradecida con México

Teniendo una exitosa carrera en cine y teatro en su país natal, Paula Serrano llegó a nuestro país hace cuatro años y medio para probar suerte y desde el primer momento comenzó a trabajar y a cosechar buenos proyectos, cosa que la tiene agradecida y contenta con México.

“México me está dando muchas alas, ha sido un trampolín en mi carrera, cuando llegué no sabía qué me iba a ir así de bien y poco a poco voy escalando y me gusta cómo me estoy enfocando, ahora estoy haciendo muchas series, estoy dobleteando con la segunda temporada de Yo soy yo en canal once y Netflix, la grabamos hace dos años. Me gusta hacer cine pero ahora estoy centrada en televisión, me gusta mucho el ritmo, es un aprendizaje constante y cada proyecto es un mundo nuevo, son retos diferentes y ahora estoy muy contenta, espero volver a hacer pronto teatro que es algo que me encanta y es el mayor reto para un actor, ahí voy mezclando todo lo que pueda, si hay cine bienvenido”, puntualizó.