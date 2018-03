Jóvenes están decepcionados de los partidos políticos

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los jóvenes del municipio de Benito Juárez y de todo México rechazan las propuestas de los candidatos a la presidencia de México y desconocen las plataformas de los partidos políticos en el estado, la clase política insiste en manipular y engañar a este sector que está informado a través de las redes sociales, resaltó el analista político, experto en democracia e información ciudadana, Samuel Cervera León.

Los discursos de los candidatos y de los partidos políticos no son atractivos para los 14 millones de jóvenes que votarán en el proceso electoral ordinario 2017-2018 porque en el caso de aspirantes a presidentes de México ninguno se pronuncia por mejorar el futuro de los “millennials”: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza el candidato José Antonio Meade Kuribreña, las personas de 18 años a 39 lo conciben como el promotor del voto vendido, la despensa por un voto, corrupción e impunidad.

“El candidato más joven del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés no cuenta con seguidores jóvenes porque los nuevos milennials en México lo conceptualizan como un “niño rico que nació en la política” además de que este aspirante no conoce la vida y no menciona como resolver los problemas de los jóvenes en México”.

El candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador en los jóvenes existe una cierta inclinación porque tiene un discurso de “antisistema”, sin embargo no presenta una plataforma fuerte que convenza: Los tres candidatos son frívolos y no le dan esperanzas y soluciones a esta generación.

Cervera León, resaltó que los partidos políticos que militan en el estado de Quintana Roo como en el municipio de Benito Juárez no han presentado una plataforma de esperanza a los jóvenes: Como maestro, cuando tratamos el tema de política, los alumnos señalan que no creen en el sistema de gobierno porque viven la inseguridad muy de cerca, tienen miedo, viven las faltas de oportunidad de estudiar muchos desertan por falta de dinero y no cuentan con espacios de expresión social, cultural y deportiva.

El dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Pacho Gallegos, reconoció que los partidos políticos no cuentan con una plataforma política incluyente a los jóvenes, en caso del blanquiazul en los últimos meses han tratado de tener el contacto con ellos y una de sus preocupaciones es el derecho a la educación a nivel medio superior.

A los jóvenes les preocupa el tema de inseguridad porque las recientes ejecuciones en el municipio han sido víctimas que de alguna manera son conocidos, además de enfrentar balaceras, “los mileniams no cuentan con oportunidades de desarrollo y de esperanza” a nivel nacional ni municipal.