Adultos mayores de Cancún señalan fallas en la jornada de vacunación COVID

Los adultos mayores Cancún que acudieron a la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca señalaron fallas en la organización, ya que la mayoría tuvo que esperar más tiempo que en el pasado mes de abril, cuando fueron inmunizados por primera vez.

Don Noé explicó que parte de los retrasos se debió a que varios no tenían el registro impreso correspondiente a la segunda aplicación, lo que provocó que los voluntarios tuvieran que llenar a mano los formularios, por lo que opinó que con los mayores de 60 años no deberían solicitar el requisito, ya que muchos no saben cómo descargarlo.

“No estamos familiarizados con el internet, vine porque mi hijo checó y bajó el documento, pero la mayoría no lo trae porque nadie les informa y eso es lo que les atrasa a las personas que están vacunando”.

El retraso provocó que en algunos módulos, como el instalado en la Región 94, tuvieran fila de espera de más de dos horas, por lo que los adultos mayores manifestaron su enojo al tener que aguardar bajo la lluvia.

“Estamos muy cansados de estar parados, cuando menos hubieran puesto sillas, porque no somos jovencitos. La primera dosis me la pusieron en San José y sólo me bajé del taxi y enseguida me metieron en la fila, tardé más en la recuperación que en pasar por todos los filtros, pero hoy están súper lentos”.

Asimismo, opinaron que el tiempo que pasó entre cada dosis fue muy largo, por lo que algunos temían que el efecto de la primera dosis se acabara o que esto afectara a largo plazo la efectividad del biológico.

Sin embargo, la guía técnica de AstraZeneca indica que el refuerzo puede colocarse en un plazo de ocho a 12 semanas o de 56 a 84 días después de aplicada la primera dosis.

En el caso de los adultos mayores de Benito Juárez, tuvieron que esperar alrededor de 10 semanas.

“Estaba un poco preocupada, porque la aplicaron el 7 de abril, pero ya estoy preparada para la segunda, no estoy nerviosa ya que la vez pasada no tuve reacción y espero que en esta, tampoco tenga”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Gobierno de AMLO no vacunará contra COVID a trabajadores turísticos del sur

Primeras dos mil personas vacunadas en nueva campaña contra Covid

‘Aceleraremos vacunación antiCovid en Quintana Roo’, Gatell