Retoma actividades aeródromo de Playa del Carmen

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Después de dos semanas de que se estuvieron realizando trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de la pista del aeródromo de Playa del Carmen, autoridades y empresarios atestiguaron la reactivación de los vuelos y la llegada de una nueva empresa.

De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), la inversión total de dicha infraestructura fue de más de 6 millones de pesos, por lo que el gobernador Carlos Joaquín González, la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, y empresas operadoras de la terminal aérea constató la finalización de obras.

También te puede interesar: Cierra el aeródromo de Playa del Carmen

“Estamos en temporada alta y esperamos que lo que resta del mes de agosto tengamos suficiente movimiento con todos los operadores. La expectativa es que con la llegada de la empresa “AX Transportes”, con una avioneta Caravan Cesna 028, se incremente un 50% los vuelos”, dijo Elizabeth Villanueva Canul, administradora del aeródromo de Playa del Carmen.

Contaban 20 operaciones diarias anteriormente, con 15 aeronaves que regularmente actividades turísticas y de transporte privado en avionetas y que ahora se amplía la oferta de puente aéreo hacia Chichén Itzá, Cancún, Cozumel y Holbox, con una nueva nave con capacidad para 12 pasajeros y dos elementos de tripulación.

Sin embargo, voces de empresarios que operan los vuelos turísticos en dichas instalaciones, consideraron que fue en un período inadecuado, externando su molestia al perder el 50% de sus reservaciones durante el presente verano.

Sobre retomar el proyecto de reubicación de la operación aérea de la zona turística de Playa del Carmen hacia la nueva aeropista en Puerto Aventuras, que había proyectado el pasado gobierno de Roberto Borge, Carlos Joaquín señaló que no existe todavía la infraestructura necesaria.

Ante el cuestionamiento de posibles fraudes o desvíos de recursos mediante el desarrollo de la malograda infraestructura, dijo que se revisaría el tema.

“Lo checamos con muchos gusto. La pista no está completa, le faltan muchas cosas aún, no sé cuál es el estatus de este encarpetamiento, pero no tiene un camino de acceso aún, ni ningún área de atención a pasajeros ni oficinas. Le falta un buen tema de infraestructura”, dijo el mandatario estatal.

Adicionalmente, se inauguró un monumento al interior de la zona administrativa del aeródromo, una hélice como homenaje a don Nassim Joaquín, quien aseguraron fue pionero de la aviación en la entidad y particularmente en Playa del Carmen.