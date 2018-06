Ofrecen recital-concierto de piano, guitarra y chelo

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Unos 20 alumnos y alumnas de la Escuela de Música Nahúm Rodríguez, ofrecieron la tarde de ayer en el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún, un recital-concierto de piano, guitarra y chelo, con el propósito de compartir con sus familias, amigos y público en general, parte de los conocimientos musicales que han adquirido a lado de su maestro.

En entrevista, Rodríguez Contla, quien estudió en la Associated Board of the Royal School of Music con sede en Londres, Inglaterra, ABRSM Music Theory Grade 8, y toca varios instrumentos musicales, compartió que para él es muy importante que sus alumnos vivan la experiencia de presentarse en escenarios como la Casa de la Cultura.

También te puede interesar: Nadia Arce invita al concierto ‘Piano y voz’

“Tengo alumnos desde los cinco hasta los 30 años, doy clases particulares y estoy muy contento de que ellos tengan la oportunidad de presentar lo que han aprendido”, expresó.

Durante el concierto los niños y jóvenes presentaron desde piezas de compositores famosos como Ludwing Van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart, hasta canciones de películas como “El gran Showman”, “Jurassic Park”, “Titanic”, “Moana”, entre otras y música popular contemporánea en inglés y música mexicana.

Respecto a que el recital fue en la casa de la cultura, el maestro compartió que se logró porque se hizo un esfuerzo en conjunto entre los alumnos, los padres de familia y él como profesor.

“Este es el segundo año que realizo un recital, el año pasado lo hice en un salón ubicado en uno de los edificios de Puerto Cancún, pero en esta ocasión queríamos encontrar un lugar con más espacios disponibles para que más personas puedan ver y disfrutar lo que los chicos han aprendido”, detalló.

Alumnos de piano, guitarra y chelo, tuvieron presentaciones individuales, y otros se presentaron en ensamble.