Amenazan policías con realizar manifestación

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Policías de Felipe Carrillo Puerto amenazan con una manifestación mañana martes para exigir la evaluación de mandos medios en examen de Control y Confianza (C-3) y protestar por la pérdida del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Elementos de la Policía Municipal Preventiva (PMP), que prefirieron el anonimato para evitar represalias, consideraron preocupante que la policía esté en manos de personas que no cuentan con certificación. La exigencia es para que se evalúen a cinco mandos medios que dirigen la corporación.

Otra preocupación de los elementos policíacos es la pérdida del subsidio del Fortaseg.

“Eso estamos checando con algunos compañeros, de que se vea la posibilidad de que se evalúen a quienes están al frente porque no tienen esa aprobación y no pueden estar al frente, otro de los temas que nos causa intriga es la del Fortaseg, ya se conoce que otros municipios y Carrillo no contarán con eso”, sostuvo.

Francisco Gracia Muñoz, tercer regidor comisionado en Seguridad Pública municipal, dijo que no existe problema alguno y que se está haciendo lo propio. Agregó que en el caso del director de la policía, Lorenzo Hau Chuc, que en su momento estaba como no aprobado, hoy está completamente avalado.

Sobre el tema del Fortaseg, informó que en los próximos días una comisión encargada del tema se acercará con ellos para platicar y hacerles saber de manera puntual el tema, pero advirtió que tal vez sea un golpe fuerte para la corporación, pero se están viendo otras alternativas para que ese tema no repercuta y les afecte en apoyos, además de aumento a sueldos que gracias al programa han podido tener.

El pasado 15 de febrero del 2019, el Periódico Oficial de la Federación (POF) dio a conocer los lineamientos de otorgamiento del subsidio para la Seguridad Pública; en el estado de Quintana Roo únicamente tres municipios lograron la acreditación, los demás quedaron fuera, tal es el caso de Felipe Carrillo Puerto.