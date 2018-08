Fichan a tres ‘Hammerheads’ para la selección nacional de rugby

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hammerheads Cancún Rugby Club continúa cosechando éxitos. En esta ocasión, tres de sus jugadores fueron convocados a la Selección Mexicana que participará en el América Rugby Challenge 2018, en Medellín, Colombia, del 26 de agosto al 1 de septiembre.

Los tres ‘Cabezas de Martillo’ que se convertirán en ‘Serpientes’, son Manuel Nievas (ocho y flanker), Joaquín ‘El Chino’ Altamirano (flanker y segunda línea) y Diego Hidalgo (apertura, centro y fullback).

“Este torneo es nuevo, apenas la primera edición. Antes, por ejemplo, los certámenes que había eran divididos, es decir, un Championship que unía a equipos de Sudamérica y del Centro, y a otros del Caribe y Norteamérica, aunque en este caso es para los que están en desarrollo, dos de Sudamérica (Colombia y Paraguay) y otro dos del área de Centro, Caribe y Norteamérica (Guyana y México).

“Es muy interesante porque son los dos mejores y están en ascenso, desde luego, con la idea de mejorar su nivel. Para Hammerheads es un orgullo que tres jugadores estén con la Selección. Tenía mucho que la Federación no volteaba a ver a otras zonas, principalmente por el tema de costos, para desarrollar a la Selección Nacional. Había ocho convocados para concentraciones, pero no pudieron viajar todos por cuestiones económicas, no hubo apoyos. Los tres que van pagaron sus viajes”, señaló Javier Patiño García, Oficial Nacional de Desarrollo de la Federación Mexicana de Rugby (FMRU) para el Sureste.

“Nos apasiona mucho el rugby y ‘Hammer’ ha empujado muy fuerte, hasta que llegó a la Final y ganó el campeonato”, dijo.

“Tenemos un muy buen reto, mantener nuestro nivel y crecer en el tema de infantiles y juveniles, un proyecto que traemos atorado y no hemos podido despegar bien por el horario de las canchas. La verdad, se nos ha complicado”, estimó.