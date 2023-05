AMLO arremete contra la SCJN tras suspensión de tramos del Tren Maya

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador elevó el lunes sus críticas a los jueces y a la Suprema Corte y les advirtió que si paralizan por vía judicial acciones del Poder Ejecutivo estarían realizando un “golpe de Estado técnico”.

Estas fueron la palabras de López Obrador tras la decisión de un juez federal que amparó a comunidades de los estados de la península de Yucatán, en el sureste del país, y decretó la suspensión del desmonte de terrenos en parte de los tramos donde se está construyendo el Tren Maya.

La decisión fue anunciada el domingo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y según el presidente el gobierno aún no ha sido notificado. La sentencia la tomó un juez de distrito, no la Suprema Corte, y es apelable.

Sin embargo, el presidente incluyó a todos los jueces en el mismo saco de las críticas.