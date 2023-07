AMLO promete justicia tras muerte de Aitana en IMSS de Playa del Carmen

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su compromiso de hacer justicia y castigar a los responsables tras la trágica muerte de Aitana Betzabé, una niña de 6 años de edad que perdió la vida al quedar prensada en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Número 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo.

El mandatario calificó como ‘triste’ el suceso y afirmó que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Anunció que se tomarán medidas para garantizar que no haya impunidad en este caso.

“Es muy triste esta situación y lamentable, y se va a castigar a los responsables. Se va a abrir una investigación” , indicó.

Durante la misma conferencia, se mencionó que el IMSS ya emitió un informe detallado sobre el incidente. Además, señaló que al concluir la conferencia, se entregaría a los medios toda la información relevante. El informe reveló que existía un contrato de mantenimiento para los elevadores en cuestión.

#LoÚltimo | "Muy triste lo que sucedió, se tiene que castigar a los responsables": AMLO habla sobre el trágico accidente en un hospital del IMSS donde una niña murió prensada por un elevador. pic.twitter.com/DNwdqRd0Mz — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) July 12, 2023

Según los datos proporcionados, se notificó a la empresa encargada del mantenimiento que el elevador no funcionaba correctamente. Sin embargo, a pesar de su visita al lugar, no se reparó la falla y tampoco se colocaron señalamientos que indicaran que el elevador no debía ser utilizado.

Fue en ese contexto que, lamentablemente, la niña quedó atrapada cuando se la transportaba para recibir atención médica debido a su estado de salud por dengue. El elevador se averió y no funcionó adecuadamente.

A través de un video compartido en las redes sociales, el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, delegado del IMSS en Quintana Roo, reveló que el elevador en el que la menor quedó prensada había recibido mantenimiento ese mismo día.

El delegado también informó que la niña había ingresado al hospital el domingo 9 de julio con un diagnóstico de dengue, junto con algunos síntomas de rabia.

El mismo día del accidente, se reportó la falla del elevador a la 1:10 de la tarde, y la empresa responsable del mantenimiento, 'Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México S. A. de C. Vo. (Sitravem)', realizó una inspección. Aproximadamente a las 4 de la tarde, un técnico designado por Sitravem acudió al lugar para realizar el diagnóstico y el mantenimiento correctivo necesario.

El doctor Ureña aseguró que los trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento no colocaron ninguna señal que indicara que los elevadores del hospital estaban en mantenimiento preventivo.

Además, en los videos de las cámaras de seguridad se puede observar que, alrededor de las 5:10 de la tarde, los técnicos de la empresa se retiraron sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador. No hubo ninguna notificación ni señalización de restricción alguna en el uso del mismo.

Con información de De Peso Quintana Roo.