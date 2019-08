Angy Canul cuelga los guantes por los remos

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Su historia deportiva la inició hace nueve años en un deporte que no era precisamente el que ahora lo encumbró en el plano internacional.

“Empecé en boxeo, estuve un año, participé en una Olimpiada como representante de esta disciplina, hasta que en el Cedar me invitaron a probar el remo. Me di cuenta que era muy bueno, me gustó y me quedé".

También te puede interesar:Q. Roo consigue oro y bronce en remo de Olimpiada

“Llevo ocho años en este deporte, ocho Olimpiadas Nacionales y en todas he sido multimedallista, incluso tengo el récord como ‘remero más destacado a nivel nacional’. Igualmente, a nivel internacional he participado en Mundiales y regatas internacionales”, confiesa el caribeño Angy Arthury Canul Lara, medallista de plata en los recientes Juegos Panamericanos de Lima 2019, en la categoría cuatro remos peso ligero varonil, acompañado de Rafael Mejía, Alexis López y Marco Velázquez.

El Tricolor se quedó a nada de colgarse el oro (6:06.60), de no ser porque Chile (6:04.09) se cruzó en su camino. Cuba se apoderó del bronce con un tiempo de 6:08.02.