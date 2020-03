Cancún: Aquí puedes conocer la función del SAT

Cancún.- ¿Terminaste la universidad y conseguiste tu primer trabajo? ¿Estás bajo nómina? ¿Eres freelance y te pagan por honorarios? No importa cuál sea tu modalidad de trabajo, seguramente ya oíste hablar del SAT, el responsable de que te descuenten dinero cada vez que te pagan. Pero ¿qué es el SAT? ¿En qué te afecta? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona?

El SAT

De acuerdo con el blog.finerio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) que se encarga de asegurar que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público a través de los impuestos. Es decir, el SAT recauda y administra los impuestos que serán destinados a financiar gastos e inversiones como obras públicas, servicios públicos, etc.

Por consiguiente, a los impuestos se les puede ver como una clase de tributo que dan las personas económicamente activas al Estado, para mantener en buen desempeño las funciones y necesidades colectivas de la sociedad.

¿Cuáles son las personas físicas y cuáles son las morales?

Para el SAT y para fines fiscales existen solo dos tipos de personas: las físicas y las morales. ¿Cuáles son las diferencias?

La persona física es todo individuo con posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones.

La persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin específico, por ejemplo, formar una empresa o asociación civil.

Ambas personas pueden estar en diferentes regímenes fiscales dependiendo de la actividad que realicen y los ingresos que obtengan.

En México existen 6 regímenes fiscales para las personas físicas y 2 regímenes fiscales para las personas morales. A grandes rasgos:

Personas físicas

• Asalariados: son personas que reciben sueldo a cambio de la prestación de sus servicios. Obtienen prestaciones (vacaciones, seguro social, aguinaldo, etc.) y utilidades de la empresa en la que laboran. Los asalariados presentan su declaración de impuestos una vez al año.

• Servicios profesionales: son las personas que prestan sus servicios de manera independiente, también llamados freelancers. Estas personas no obtienen prestaciones ni utilidades de la empresa o institución para la cual laboran. Presentan su declaración de impuestos ya sea de forma anual o mensual.

• Actividades empresariales: personas que tienen actividades comerciales, su negocio, en ámbitos industriales, de transporte, agrícola, ganadero, de pesca o silvícolas. Talleres, cafeterías, restaurantes, tiendas, etc. Presentan su declaración de impuestos ya sea de forma anual o mensual.

• Arrendamiento de inmuebles: personas que obtienen ingresos por rentar inmuebles. Presentan su declaración de impuestos ya sea de forma anual, mensual o trimestral.

• Incorporación fiscal: personas físicas que se dedican actividades empresariales. Venden bienes y prestan servicios y no requieren de título profesional. Fondas, misceláneas, tintorerías, fruterías, etc. salones de belleza. Presentan su declaración de impuestos de forma bimestral

• Intereses: son personas que obtienen sus ingresos a través de intereses. Presentan su declaración de impuestos de forma anual.

Personas morales

• Del régimen general: son las empresas o sociedades con fines lucrativos. Presentan declaración anual de impuestos.

• Con fines no lucrativos: son asociaciones civiles que no obtienen ganancia económica por sus actividades. Presentan declaración mensual de impuestos.

¿Cómo funciona el SAT?

Cuando uno empieza a laborar de manera formal es necesario darse de alta en el SAT. Dependiendo del perfil de la persona es el régimen fiscal en el que estará. Por ejemplo, a los asalariados la empresa automáticamente los de alta en el SAT; sin embargo, bajo otras modalidades, es la persona la que se debe dar de alta e ir al corriente con sus declaraciones de impuestos.

¿Qué es el El RFC?

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave alfanumérica de la que todos hemos escuchado hablar, e identifica como contribuyentes a las personas físicas y morales.

El RFC se puede tramitar incluso antes de que empieces a trabajar. No te preocupes por hacer declaraciones de impuestos, porque hasta que no generes un ingreso no tendrás obligaciones fiscales.

¿Qué es la e.firma?

Antes llamada Firma Electrónica Avanzada o FIEL, la e.firma es un archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en el SAT e incluso en otras dependencias del Gobierno de la República. Tu e.firma es única, es un archivo seguro y cifrado que incluye tu firma caligráfica. Por sus características, es segura y garantiza tu identidad.

Vocabulario

Fiscal: refiere a todo lo relacionado con hacienda pública y las instituciones dedicadas a recaudar impuestos.

Una institución fiscal administra y recauda todo el dinero de un país. Un funcionario fiscal salvaguarda esos bienes.